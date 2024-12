Falleció la mujer atropellada en Caucete por la que pedían oraciones

En las últimas horas, Caucete amaneció con una triste noticia: Adela Alaniz, la mujer atropellada mientras circulaba en bicicleta hace cinco días, falleció a causa de las graves heridas que sufrió en el accidente.

En Ruta 270, antes de su intersección con calle Diagonal Sarmiento, la mujer de 48 años perdió el control de la bici, cayó al pavimento y en ese momento fue llevada arrollada por un automóvil. Adela desde entonces permanecía internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió las complicaciones de las heridas.

La comunidad de Caucete se encuentra consternada por esta pérdida, y sus familiares y amigos la recuerdan como una mujer carismática y muy querida.

Silvana Alaniz, hermana de Adela, expresó su dolor en un emotivo mensaje en redes sociales, donde describió los últimos días de su relación con ella: “Hace cinco días me dijiste ‘te quiero, hermana’. Hoy me toca despedirte, pero siempre estarás en mi corazón. Escucho tus audios y mensajes de las mañanas. Me pedías fotos, preguntabas por la mami… Decime qué hago ahora. Hoy cerré los ojos y sentí que te estabas despidiendo de mí. Descansá, loquita. Te voy a extrañar.” cerró en su posteo.