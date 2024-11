Hace cuatro meses Jeremías Páez sufrió un grave accidente cuando jugaba al fútbol. Estaba disputando un partido cuando de un momento a otro golpeó su cabeza contra un paredón. Por este motivo necesitaba ser sometido a una operación, la cual afortunadamente fue un éxito.

El muchacho de 17 años había sufrido importantes daños en su cráneo, por lo que necesitaba que le colocaran una prótesis. La misma costaba más de $6 millones, mientras que la intervención por si sola ya rondaba los $3.5 millones. Por este motivo la familia realizó una colecta donde la solidaridad de los sanjuaninos quedó demostrada nuevamente.

Gracias a la colaboración de mucha gente, Jeremías entró al quirófano a las 09:00 del pasado miércoles. Ya sobre el mediodía los médicos le comunicaron a sus padres que la operación tuvo un resultado satisfactorio. Esto quiere decir que el sanjuanino ya comenzó a transitar su proceso de recuperación.

‘Fueron muchos días de incertidumbre y angustia porque teníamos que juntar mucho dinero pero ahora con Jeremías recuperándose me doy cuenta que la generosidad de San Juan es inmensa. En un principio no quería volver a jugar al fútbol, ya que no podía estar expuesto al calor o frío pero cuando alcanzamos el dinero necesario, su esperanza regresaba de a poco’, expresó el padre de Jeremías a Diario de Cuyo.

Ahora toda la fe de los seres queridos del muchacho está puesta en que este viernes 8 de noviembre pueda recibir el alta médica. Sin embargo, cabe destacar que la rehabilitación durará al menos un año y medio de cuidados y monitoreos.