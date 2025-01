Durante la mañana de este lunes 13 de enero, la titular de la cartera educativa de San Juan, respondió a una gran duda. Se trata del motivo por el que los docentes en la provincia tienen menos vacaciones que colegas de otras partes del país. En ese sentido, aclaró que se debe a una normativa vigente.

Silvia Fuentes, ministra de Educación, habló en rueda de prensa acerca del tiempo que los educadores locales tienen de vacaciones. Sobre esto informó que esto se rige por una norma que crearon los propios gremios docentes.

‘San Juan tiene una ley ya desde hace muchos años, que la hicieron los gremios, donde se establece que tenemos 45 días de receso. Es a partir del último día, que es cuando comienza la licencia anual que es el 29 o 30 de diciembre depende como quede en el calendario escolar. Por eso a partir del 14 de febrero, inmediatamente tenemos que hacer la presentación de nuestros docentes’, expresó.

Fuentes reconoció que justamente esta ley, es la que los complica para cumplir con el número de días de clase que les exigen desde Nación. Se trata de un total de 190 jornadas, algo complejo de concretar en San Juan según la funcionaria.

‘Vamos a intentar que este año terminemos una semana antes, pero no podemos hacer que los 190 días de clases reales que nos pide Nación estén debido a estas licencias. Hay otras provincias que van a tener que requerir del receso invernal quizás, que en general no queremos los ministros porque sabemos que es algo que se necesita no sólo para docentes sino también para nosotros, para poder acondicionar algunos establecimientos’, sentenció.