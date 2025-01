Habló la sanjuanina que acusó al cirujano de prostituirla: "Hay una red de trata"

Un caso que involucra a dos sanjuaninos se ha convertido en noticia nacional desde hace días. Se trata de una joven nacida en la provincia que se arrojó desde el balcón de un departamento en Palermo. En ese momento, aseguró que su pareja, un famoso cirujano plástico, la drogaba para prostituirla. Si bien se considera que todavía no está en condiciones de declarar ante las autoridades judiciales, trascendió lo que le dijo a las psicólogas que la entrevistaron.

La mujer habló con profesionales en psicología pocas horas después de que decidiera arrojarse al vacío. Extractos de dicha entrevista fueron publicados en el programa ‘El Diario de Mariana’, que se emite por América TV, conducido por Marina Calabró.

En las capturas que se compartieron, se muestra cómo la denunciante fue consultada sobre cómo era el vínculo con Fabián Peláez, el cirujano propietario de la Clínica El Prado. En ese momento, ella sorprendió manifestando que tenían un ‘vínculo perfecto’.

La sanjuanina declaró que conoció al acusado porque él le hizo un implante mamario. Diez meses después, comenzaron con un vínculo que se sostuvo en el tiempo. Luego de tres meses, iniciaron a convivir en una casa con los hijos de ambos.

Posteriormente, ella fue consultada sobre el consumo de sustancias ilícitas. Esto se debe a que en la propiedad de Peláez hallaron múltiples drogas, como Tusi. Ella lo reconoció desde un principio, asegurando que ese descontrol ocurría durante los fines de semana, ya que 'de lunes a viernes somos padres ejemplares'.

Finalmente, ella habló acerca de lo ocurrido el día que se tiró al vacío desde el departamento donde se encontraba con su pareja. La declaración fue confusa, ya que manifestó haber estado bajo los efectos de alguna sustancia ilegal en ese momento.

‘Salté a la vereda y me arrastré por la calle (...) creo que me comí una película, creo que estoy loca (...) empecé a tener una situación de paranoia. Pienso que se me corta el efecto de una droga, entonces soy capaz de analizar y darme cuenta de que él (Peláez) me está utilizando, que hay una red de trata de personas’, manifestó frente a las psicólogas.

Un extracto del programa donde mostraron el material en cuestión: