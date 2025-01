El 1 de enero se generó un enorme revuelo en las redes sociales. En ese momento una sanjuanina relató que habían matado a una perra callejera en una verdulería de Rawson. Esto generó una enorme indignación, lo que derivó en un escrache y clausura del local. Por primera vez el dueño del establecimiento decidió hablar y aseguró que él no terminó con la vida del animal.

Julio Gallo, propietario de la verdulería, habló con el móvil de Canal 13 desde el lugar del hecho. El hombre dio su versión de lo sucedido, afirmando que no fue él ni ninguno de sus trabajadores los que mataron a la perra callejera.

‘La perrita entraba cuando uno estaba atendiendo, uno se descuidaba y ella meaba las papas, las zanahorias y las lechugas. Le pegué una patada y otro perro grandote la siguió, le pegó un sacudón y la perrita se pegó contra la cámara. Una de las chicas que estaba ahí se la llevó a la perrita. Fue algo equivocado pero no hice tanta cosa. Yo no la maté’, relató.

Seguidamente Gallo opinó que la gente que lo está criticando y escrachando, no estuvo presente en ese momento, entonces no saben de lo que hablan. En ese orden aseguró que todos los que lo insultaron están errados.

‘Está equivocada la gente porque no saben como han sido las cosas, nadie ha visto nada. Me hicieron un escrache, fue algo muy equivocado lo que hicieron, no se que ha pasado que me han clausurado, no estoy de acuerdo. Llevo toda la vida teniendo verdulerías, acá llevaba 1 año y 2 meses’, manifestó.

Por todo lo sucedido el propietario decidió vender la llave de la verdulería. Esto quiere decir que las personas que realizaban tareas en el lugar, deberán salir a buscar trabajo o ver si la persona que compre el local los mantiene en sus puestos.

‘No entiendo porque es tan grande el escrache que han echo, ni que se hubiera muerto un ser humano. No entiendo nada de lo que ha pasado, creo que se ha equivocado la gente. Yo no he querido matar a la perrita, quería correrla del negocio nomás porque venía a mear las verduras. Era una perrita callejera que se metía, eso es culpa de los dueños de los animales porque no los cuidan. Voy a vender la llave de la verdulería’, sentenció.