El merendero Sagrado Corazón de Jesús ubicado en Chimbas, se ha propuesto una actividad por demás solidaria, pero necesita de la mano de los sanjuaninos y sanjuaninas. Ramón Ángel Díaz comentó al móvil de Canal 13 que la idea de esta campaña es entregar 400 o 500 viandas para que familias de la zona tengan su cena de Navidad.

Díaz comentó que la movida solidaria la están llevando adelante con la Iglesia Cabot que es liderada por el Pastor Rodolfo y por un grupo de voluntarios y voluntarias que siempre colaboran con el merendero, el cual el 14 de diciembre cumplirá 7 años asistiendo a niños y adultos del lugar.

Ramón pidió ayuda a Gobierno, a los municipios, a empresarios y a toda la comunidad sanjuanina. La idea es que puedan aportar alimentos para poder preparar el menú que tienen pensando: pollo asado con ensalada rusa y fideos al pesto.

Para que estas viandas sean una realidad, estos solidarios sanjuaninos necesitan colaboración con cartones de huevos, verduras, pan y otros alimentos que puedan sumarse a esta cena de Navidad que entregarán desde el mediodía del 24, según comentó Ramón.

"Sabemos que por la difícil situación económica que está atravesando el país, va haber muchísima gente que en Navidad no va a tener un plato de comida", expresó el referente del merendero. Incluso añadió: "Esto lo hacemos porque sabemos que mucha gente la está pasando mal"

Ramón se mostró confiado de que conseguirán lo suficiente para preparar estas viandas. "Sabemos del corazón solidario del sanjuanino que nos van ayudar. Tenemos fe". De esta manera, expresó: "Si podemos hacer 500 viandas, bueno serán 500 viandas"

"Llega Navidad y es tiempo de que las familias estén unidas y es el tiempo donde nace el corazón solidario de los sanjuaninos", sentenció Ramón.

Esta no es la única actividad solidaria que están preparando los voluntarios de este merendero, sino que para enero quieren salir a darle una mano a familias que no pueden llegar a fin de mes con ollas populares. “Sabemos que enero es un mes largo y que la situación económica no es la mejor, por eso se nos ocurrió”, dijo Ramón para después aprovechar para pedirle al Gobierno de la Provincia ayuda para estas dos actividades.

Aquellos sanjuaninos o sanjuaninas que quieran y puedan colaborar pueden hacerlo acercando desde el 20 de diciembre, alimentos al Barrio Conjunto 1 Calle Poryectada, entre Díaz y Centenario, Prolongación Centenario Manzaba B Casa 9 o comunicándose al 2645873567