Como en los últimos años sanjuaninos y sanjuaninas que viajaron a Chile han denunciado robos. En algunos casos han llegado a sufrir la sustracción de vehículos. Atenta a esta situación, la ministra de Gobierno, Laura Palma, se reunió con autoridades del vecino país, quienes se comprometieron a aumentar controles para llevar más seguridad.

Las denuncias por estos hechos delictivos se dieron en la Serena y Coquimbo. Sobre estos casos, Palma sostuvo: "Siempre preocupa. Ha habido algunos casos de sanjuaninos que les han robado el vehículo por lo que siempre tienen que tener las mayores precauciones y tomar los mayores recaudos cuando se viaja. Hay hechos de inseguridad en todos lados, no solo pasan en Chile".

Por otro lado, la titular de la cartera de Gobierno contó que el Paso de Agua Negra está funcionando óptimamente. Hasta este jueves, aproximadamente han circulado por el paso 1450 vehículos.

Palma explicó que uno de los requisitos obligatorios para pasar es contar con la chapa del vehículo. En tanto, aseguró que no hay problema con cédula en caso de que él o la conductora no tengan el plástico, mientras que cuenten con la digital no representará inconveniente alguno.