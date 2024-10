En un esfuerzo por mejorar la atención a los ciudadanos y centralizar los servicios, el Registro Civil de San Juan, lanzaron una nueva sede en Rivadavia, en un punto estratégico para facilitar el acceso a los servicios de la comunidad. Verónica Benedetto, directora del Registro Civil, destacó la importancia de esta inauguración y planteó una serie de cambios que buscan fortalecer el servicio en la provincia.

“Con la inauguración de esta sede, logramos el objetivo de centralizar y estar más cerca del vecino”, explicó Benedetto, quien subrayó que esta nueva oficina, ubicada “en el corazón de Rivadavia”, permitirá a los ciudadanos realizar todos los trámites de rutina sin tener que desplazarse hasta la capital. “No es que a uno lo van a tener que derivar a Capital. Todos los servicios están aquí”, señaló.

Sin embargo, Benedetto reconoció que la cantidad de delegaciones en la provincia, actualmente 36, es elevada, y algunas no están en condiciones de ofrecer un servicio completo. “A veces, demasiadas para mi gusto, porque no todas están en condiciones de prestar servicios; entonces, no tiene mucho sentido”, afirmó. En este sentido, la directora enfatizó que, para que una delegación funcione correctamente, es fundamental contar con una buena conexión a internet y una infraestructura adecuada. "Estamos trabajando para dejarlas a todas en condiciones de funcionamiento", añadió.

La nueva sede también se diferencia por ofrecer una ubicación accesible y visible en comparación con su predecesora, que estaba situada dentro de un barrio y tenía dificultades para recibir a los usuarios. “La gente no llegaba, y no prestaba los servicios que necesitábamos. Ahora, ya se nota la buena ubicación de este lugar”, comentó Benedetto.

Por otro lado, la directora destacó que en la delegación del barrio Aramburu también se realizarán trámites especiales, como los destinados a personas privadas de su libertad, con el fin de evitar el traslado de reclusos al centro de la ciudad. “Los vamos a hacer ahí también para descomprimir el tráfico en el centro”, explicó, mencionando también la reciente reinauguración de la oficina en Los Berros como parte de su compromiso de que “todas las delegaciones puedan prestar todos los servicios”.

Al ser consultada sobre la necesidad de una reducción de oficinas, Benedetto aclaró que el enfoque no está en cerrar, sino en optimizar. “No sé si sobran, pero cuando pensás en el número, son muchas, ¿no? Si todas prestan el servicio completo, no estamos hablando de que sobren", puntualizó, añadiendo que actualmente el equipo trabaja en mejorar conectividad y la infraestructura de cada sede.