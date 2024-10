En una entrevista por Zoom con el programa Banda Ancha, el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, se refirió a las nuevas medidas de la Secretaría de Energía de la Nación en relación con los subsidios a las tarifas eléctricas en los hogares. Entre las modificaciones más significativas, algunos usuarios dejarán de recibir la Tarifa Social, lo que generará ajustes en sus facturas mensuales, ajustes que en declaraciones del propio Ferrero no pretenden ser justos para la provincia según los niveles nuevos establecidos por parte de Nación.

Ferrero explicó que la Secretaría de Energía realizó un cruce de datos entre las declaraciones juradas de los usuarios, presentadas en los formularios RASE, y el “Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social” para definir qué sectores seguirán recibiendo subsidios. El vicepresidente del EPRE detalló el nuevo esquema: “Antes, si un hogar de bajos ingresos consumía 1.000 kWh por mes, todo ese consumo se subsidiaba al mismo precio. A partir de febrero de 2024, se subsidiará solo un consumo base que se considera eficiente para cada zona y época del año”.

Para San Juan, el límite de consumo subsidiado se había fijado en 700 kWh mensuales para los usuarios de menores ingresos (categoría N2) y en 500 kWh para los de ingresos medios (N3) durante el invierno. Sin embargo, Ferrero advirtió que las nuevas disposiciones reducen estos valores a 350 kWh y 250 kWh respectivamente, lo que dejará sin subsidio gran parte del consumo. Frente a esta situación, el EPRE solicitó formalmente una revisión ante la Secretaría de Energía: “Nos adelantamos a este problema hace casi un mes. Le dijimos a Nación que en San Juan no consumimos más por ineficiencia o derroche, sino por las exigencias climáticas”.

Ferrero destacó las particularidades del clima en San Juan: “Nuestra provincia tiene una dualidad muy marcada: mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Hay provincias del sur con inviernos fríos pero veranos suaves, y otras del norte con veranos calurosos pero inviernos leves. San Juan, en cambio, tiene ambos extremos”. Por esta razón, el pedido presentado ante la Nación busca que se adopte un criterio similar al de las provincias del norte, que cuentan con límites de consumo subsidiado más altos debido a sus características climáticas. “Queremos que se nos trate con la misma equidad que a provincias como Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones, donde se reconoce la necesidad de mayor consumo por las condiciones del clima”, señaló Ferrero.

El vicepresidente del EPRE aseguró que la solicitud no es arbitraria ni exagerada: “La presentación no es caprichosa, tiene sustento técnico y responde a la severidad del clima en San Juan. Entendemos que se debe acceder a esta solicitud en aras de la igualdad”. Finalmente, Ferrero instó a los usuarios a ser conscientes de su consumo: “Lo que queda es que los usuarios no derrochen para poder ahorrar”. Según el funcionario, se espera que la resolución sobre esta solicitud se defina en noviembre.

Mirá la nota completa aquí: