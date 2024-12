Este martes, Diario 13 dialogó con Ángel Icazatti, hijo de María Hortensia Icazatti, la jubilada que necesitaba con urgencia el medicamento Vedolizumab para tratar la enfermedad de Crohn.

Sin embargo, este miércoles los médicos dieron un nuevo parte médico e informaron que Hortensia enfrenta un nuevo desafío: ahora necesitan Infliximab, una medicación de acción más rápida que podría estabilizar su delicado estado de salud.

“Desarrollo Humano logró conseguir dos ampollas de Vedolizumab, por la difusión, pero debido al estado avanzado de mi mamá, no es suficiente. Su efecto tarda cuatro semanas, y ella no puede esperar tanto. Ahora necesitamos infliximab, que actúa más rápido, aunque no es tan eficaz a largo plazo como el otro medicamento”, explicó Ángel.

El costo del Infliximab asciende a $4.5 millones, un monto que la familia no puede afrontar. Además, la jubilada de 70 años sigue dependiendo de transfusiones de sangre y nutrición parenteral debido a la severidad de la enfermedad. “Cada día cuenta. Necesitamos este medicamento de forma urgente para evitar que su situación empeore aún más”, añadió Ángel con un tono angustiado.

Hortensia permaneció internada en el Hospital Marcial Quiroga desde agosto, enfrentando sangrados constantes y pérdida de peso extrema debido a la inflamación intestinal que genera la enfermedad de Crohn. A pesar de haber presentado toda la documentación médica necesaria, PAMI rechazó cubrir el Vedolizumab, obligando a la familia a buscar alternativas por sus propios medios.

“Estamos pidiendo ayuda a Desarrollo Humano y a quien pueda colaborar. Es una lucha constante, pero no vamos a rendirnos. Mi mamá necesita este medicamento para salir de la urgencia y ganar tiempo para seguir peleando contra esta enfermedad”, concluyó Ángel.