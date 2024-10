Andrea es de Comodoro Rivadavia, Chubut y está de visita en San Juan por un motivo muy emocionante. Al finalizar su participación en la Maratón contra el Cáncer de Mama organizado por la provincia, contó entre lágrimas al móvil de Canal 13 que superó a la enfermedad, y que justamente le dieron el alta la semana pasada, por lo que no lo duda y viajó desde el Sur hacia la provincia para festejarlo con los familiares que tiene acá.

A la joven mujer le diagnosticaron el cáncer y el mundo se le vino abajo. Afortunadamente, comenzó los tratamientos a tiempo, y aunque sufrió, desde el año pasado le comunicaron que los estaba venciendo, y hace unos días le dieron el alta definitiva.

'Vine para concientizar de que hay que hacerse los controles médicos, vine a concientizar a mis hermanas, a mis amigas a todas', contó entre lágrimas.

Andrea contó que cuando se enteró no fue palpable, pero sí doloroso. 'Me dejé estar por ese dolor. Hasta que me decidí a ir al médico por ese dolor y empezamos a hacer la mamografía, la ecografía, y me salió positivo con metástasis encima. Ahí me hicieron una reconstrucción donde me sacaron los ganglios', contó sobre sus primeros días luchándole a la enfermedad'.

Lo que siguió para Andrea fueron sesiones de quimioterapia y radioterapia. Tras realizarse el tratamiento, todo fue bien para su salud, puesto que la semana pasada la diagnosticaron como negativo del cáncer.

Esta guerrera de la vida que le ganó al cáncer decidió dejarles un mensaje a las mujeres de la provincia: 'Son 5 o 10 minutos para los controles, para la mamografía, para sacar un turno. Dura menos que las historias de Instagram. Si se trata a tiempo se cura', aseguró.