El 15 de noviembre del año pasado quedará en la memoria de Santiago, un pequeño de 8 años que sufrió una brutal golpiza por parte de un adulto. La madre del nene contó que el niño quedó desfigurado, pero ya está mejorando. Ahora necesita ayuda económica para tratar de saber si el pequeño tiene daño neurológico.

El móvil de Canal 13, visitó la casa de Santiago, que se animó a estar frente a cámaras durante la entrevista que concedió su madre, Tamara Guzmán.

La mujer contó cómo sucedió ese viernes en el que la vida de su familia cambió. La mujer contó que ella estaba trabajando, cuando recibió un llamado de su actual pareja, quien no es el padre biológico de Santiago.

El hombre le contó que el nene decía que se había caído en la bicicleta y tenía una herida muy grave en la cara, por lo que había que llevarlo al médico urgente. "Cuando lo vi le pregunte: ‘Santiago que te pasó', él me dijo que se cayó, pero yo por dentro pensaba que no se cayó en la bici.

Tamara contó que al otro día recibió un llamado de una persona que no se identificó y que le dijo que su hijo había sido golpeado por Luis Sánchez. Ella fue a preguntarle a su hijo si era verdad que un adulto le había pagado y el niño, finalmente, reconoció que sí.

En medio de la bronca por lo que le habían hecho a su niño, Tamara contó que trató de medir su reacción, ya que no quería generar una mayor trauma en el pequeño. Tras hablar con el nene fue a la Policía a poner la denuncia.

La mujer contó que cree que todo fue por un ajuste de cuentas porque este hombre que le pegó a su hijo le alquilaba una habitación al padre biológico de Santiago, por lo que es posible que haya una deuda o alguna diferencia entre los hombres.

Tamara relató que este hombre no dejó que Santiago entrara a la vivienda a buscar a su padre y “le pegó una piña en su carita, luego le dijo a su hijo que le diera una patada para que el niño no dijera como sucedió todo", aseveró.

“Quiero que la gente entienda que mi hijo estuvo amenazado, me dijo que tiene miedo de que me maten, a mí, vivimos aterrorizados, no sé qué hacer con esta situación”, reconoció Tamara quien aseguró que el presunto agresor de su hijo está libre.

Mientras viven luchando para vencer el temor, Santiago debe seguir con tratamientos, es que si bien las heridas de la cara están cicatrizando, temen que tenga un daño neurológico. “Todo el golpe fue en la cabeza, él ha cambiado mucho, se me escapa, no duerme”, aseguró esta madre caucetera.

Según explicó Tamara, debido a la imposibilidad de obtener un turno en el Hospital Rawson, busca realizar los estudios en una institución privada para acelerar el diagnóstico de posibles daños neurológicos. Ahora necesitan $100.000 para la consulta con la neuróloga infantil.

Quienes deseen colaborar para cubrir los costos del estudio pueden contactarse con la familia al número 2646255701.

El hecho

El ataque a Santi ocurrió el 15 de noviembre cuando Luis Sánchez, un hombre de 45 años residente en el Barrio Área 1, abordó al niño en una zona del Barrio Ruta 20 y lo golpeó brutalmente, causándole severas lesiones en su rostro y cabeza. El agresor fue procesado por la agresión, aunque después de las diligencias judiciales quedó en libertad.

A pesar de la gravedad de los hechos, el motivo del ataque aún no fue esclarecido. La policía maneja varias hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas o venganza. La investigación sigue abierta y se espera más información sobre el caso.