Medicamentos de venta libre: el Ministerio de Salud prohíbe su venta fuera de las farmacias

El Ministerio de Salud de San Juan, a través de la Dirección de Asuntos Legales y la División Farmacia, reiteró que continúa vigente el Decreto Reglamentario N°1722 de la Ley 67-Q (Código Sanitario de Salud), que regula estrictamente la comercialización de medicamentos en la provincia.

Según esta normativa, solo las farmacias están autorizadas para la venta al público de medicamentos , incluidas drogas, hierbas medicinales, fórmulas magistrales, especialidades medicinales, productos veterinarios y cosméticos con acción curativa. Cualquier venta fuera de estos establecimientos será considerada ejercicio ilegal de la profesión.

Las denuncias por incumplimientos pueden realizarse de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas, en la División Farmacia del Ministerio de Salud (3er piso, Núcleo 2, Centro Cívico).

El farmacéutico y ex presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, Mauricio Barceló, expresó su satisfacción por la decisión de mantener la prohibición de venta de medicamentos fuera del ámbito farmacéutico. En un comunicado escribió: "Desde mi lugar de farmacéutico y ex presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, quiero agradecer a todos los periodistas y medios que me permitieron expresar nuestra disconformidad con la Resolución 1024/24, que permitía la venta de medicamentos fuera de las farmacias".

Además, Barceló agradeció al gobernador de la provincia, Dr. Marcelo Orrego, al ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, al diputado Dr. Gustavo Núñez, y al jefe de la División Farmacia, Fabio Hurtado, por su compromiso en la preservación del marco regulatorio.