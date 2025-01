Milagro de Fin de Año para Juan Manuel, luego de sufrir el robo de su bici

El lunes, al término de su habitual trabajo, Juan Manuel sufrió el robo de su bicicleta en La Feria de Capital. Momentos de bronca, desesperación y angustia se apoderaron de él, ya que ese rodado era su instrumento de trabajo. Sin embargo, a horas de que comience un nuevo año, recibió dos regalos que le trajeron mucha alegría: le donaron una bicicleta nueva y la cena para recibir el 2025 junto a su familia.

La donación de la bicicleta fue del ex intendente de Chimbas y dirigente justicialista, Fabián Gramajo. El otro regalo se lo hizo Carlos Blanco, quien es dueño del parripollo El Puente, que está ubicado en calle 9 de Julio. Este comerciante le donó la cena navideña para que pueda compartir en familia.

El desgarrador relato del trabajador que le robaron en la Feria: ‘Fue en dos segundos’

Juan Manuel Vera, un trabajador sanjuanino se encuentra atravesando una horrenda situación luego de haber sufrido un robo. Al hombre le arrebataron la bicicleta en la que salía a ganarse el pan todos los días, por lo que le pide ayuda a la gente para poder recuperarla.

El afectado le contó a Diario 13 cómo fue el horrible momento en el que le quitaron el sustento de su familia. Vera reveló que todos los días se levanta a los 05:30 para subirse a su bici para ir a buscar productos de panadería, los cuáles reparte en diferentes comercios del Gran San Juan.

“Cuando terminé pasé por la por la Feria de Capital. Compré todo lo que me hacía falta para almorzar el lunes y en Fin de Año. Fui a la parte la carnicería, compré verdura y fruta. Todo lo iba poniendo en el portabultos y lo tapaba con un mantel. Hasta la billetera dejé ahí. Fui al puesto N° 31 y dejé la bicicleta apoyada en un pilar. Cuando me estaban por entregar las papas que compré, miré y ya no estaba la bicicleta, me la robaron en dos segundos”, expresó.

Luego de que se diera cuenta de que le habían robado su rodado, Juan Manuel comenzó a correr por toda la Feria para tratar de encontrarla. Lamentablemente, no pudo hallarla, pero la gente del lugar lo ayudó compartiéndole un video de una cámara de seguridad que había registrado una cámara de seguridad.

"Nos llevaron la plata de todo lo que había vendido y hora tengo que pagar eso, tengo esa deuda en la panadería. Somos gente de trabajo y bueno, vamos a hacer lo posible para salir de esta. Ya nos ha pasado, no es la primera vez que nos roban, es la cuarta vez que ya me roban en este año. Ojalá que alguien lo reconozca y nos avise", sentenció.