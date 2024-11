Se acerca el verano y con él llegan nuevas tendencias en modas. Muchas de estas se imponen primero en Tik Tok y luego son adaptadas por el público. Ari Riveira, diseñadora de indumentaria contó en Banda Ancha que hay 4 estilos que en 2025 serán lo más usado: Dopamine Dressing, Chica Portuguesa, Blokette y Office Siren .

Riviera contó que en la actualidad una de las tendencias es la forma de vestir "Dopamine Dressing" (en español sería vestir dopamina). Esta tendencia tiene su fundamento en la psicología del color y en que la persona se vista como se sienta. "Como nos vestimos es como nos sentimos", dijo y luego agregó que la idea es jugar con los colores, según el estado de animo de ese día.

El estilo de “Chica Portuguesa” es la combinación de colores, estampados, muchas rayas, mucho croché. En esta tendencia la ida es las siluetas olgadas buscando que las personas se sientan bien, cómodas. "Se están usando muchos ponerse los zapatos con los que te sientas cómoda. Valerinas, Guillerminas", expresó.

La tendencia "Blokette" refiere a combinar con indumentaria deportiva (camisetas, shorts y medias de equipos de fútbol, basket y otros deportes), con otras prendas. En esta tendencia se puede ver a las chicas lucir polleras cortas tabladitas propias de tenistas. La diseñadora de moda adelantó que para el verano se usará muchos pantalones cortos Adidas con sus características tres tiras. combinados con una blusita.

“Office Siren” (Sirena de oficina) es una estética en tendencia en tik tok. Acá los colores que predominan son los negros blancos. El estilo está inspirado en lo minimalista de los 90', con prendas propias para trabajadoras y trabajadores de oficinas. Riviera señaló que muchas de las chicas que deciden adoptar este estilo pertenecen a la generación Z entrando al mundo laboral. "Es como un look de oficina per reversionado, ya que en muchos casos los trabajos son remotos por lo que a muchas no les pinta estar estrictamente formal".

Un buen calzado para complementar el Office Siren son los zapatos con tacos, zapatillas de corte más formal.

La experta en modas señaló que en San Juan las tendencias siguen llegando tarde. Al momento de encontrar una explicación a esto, Riveira aseguró que se debe no tanto a que los sanjuaninos y sanjuaninas se animan o no a vestir con lo último, sino a que los locales se tardan mucho en traer.

"La búsqueda del estilo personal es un estilo que mucha gente se toma el tiempo de hacer. En lo personal me parece súper importante porque es como te presentas", opinó la diseñadora de indumentaria.

Por último, Riveira invitó a los televidentes de Canal 13 a un evento de moda y diseño que se realizará el sábado 7 de diciembre a las 19 horas en el local Malandrino, donde habrá exposición de diseñadores de la provincia y Mendoza y San Luis. La entrada es libre y gratuita.