Renato López: "Estoy tranquilo y no conozco la interna de la decisión"

Tras una serie de desencuentros con la conducción local, el actual director de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, Renato López dejará su cargo en el último día de enero.

Será la museóloga Lucía González, quien el 1 de febrero ocupe el despacho que dejará el abogado, bibliotecario y director teatral, para coordinar todas las acciones culturales en clara sintonía con La Libertad Avanza sanjuanina.

Consultado sobre el cambio en su trabajo, López habló con Diario 13 San Juan y comentó: “Yo estoy bien, tranquilo. Esta decisión no tiene nada que ver con la gestión del museo, no conozco la interna de cómo se tomó. Me voy tranquilo y agradecido”, comenzó diciendo el funcionario.

“Me enteré de esto en los primeros días de enero, yo había firmado un contrato con el Gobierno Nacional para hacerme cargo de la dirección del museo 180 días hábiles y eso se cumplía ahora el 20 de enero. Los primeros días del año, me comunicaron que no se iba a renovar el contrato y que agradecían el trabajo realizado en el museo, pero que por una cuestión de reestructuración de la Secretaría de Cultura no renovaban el contrato”, comentó el director.

Agradecimientos

Luego sumó: “Lo tomé bien porque toda mi vida he sido independiente, no he militado en partidos políticos si bien todos hemos participado, a lo largo de los años en política, pero no partidaria por lo cual la convocatoria que me hicieron en ese momento, tenía que ver por lo que yo había realizado como dirigente en la Biblioteca Franklin, que es una asociación civil, puntualmente por una actividad que hicimos en 2077 y 2014 que fue un ciclo de conferencias relacionadas con el bicentenario del natalicio de Sarmiento con la participación de los mejores intelectuales de Argentina. También publicamos un libre ‘Una y otra vez Sarmiento’, y tuvo buenas repercusiones a nivel nacional”.

“Por este evento en donde me relacioné con personalidad de la cultura Argentina, cuando resultó Presidente Javier Milei llegan a la Secretaría de Cultura algunas personas que yo conocía, del ámbito de Sarmiento y me propusieron a mí para que me designaran director sin ser parte del partido político, en realidad de ninguno”, comentó López sobre su llegada al puesto de director de la Casa de Sarmiento.

“Estoy muy agradecido de la oportunidad que me dieron desde la Dirección Nacional de Museos, desde la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que es la gente que me convocó. Tuve la oportunidad de dirigir el museo Casa Natal que es un lugar muy querido por todos los sanjuaninos, argentinos. La responsabilidad de contar a historia de Domingo Faustino Sarmiento es la función que tiene el museo y para mí, fue una oportunidad hermosa”, comentó Renato de su actividad realizada desde el 1 de mayo del 2024.

“La única condición que puse en su momento fue que me dejaran seguir ejerciendo mi profesión de abogado, lo cual fue aceptado y por lo que seguí atendiendo mi estudio. Trabaja en el museo durante las mañanas hasta pasadas las 15 horas y luego al estudio. Pude sostener, con mucho esfuerzo, los dos trabajos por lo cual ahora dejar el museo es una tranquilidad que me permite enfocarme, con más dedicación a mi trabajo. Me voy bien, me voy agradecido por la oportunidad que tuve, con el personal, con el equipo de la Casa Natal que son 22 profesionales de primera línea, como las personas de limpieza que mantiene impecable el lugar y las de vigilancia”, finalizó el entrevistado.