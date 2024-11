El ministro de Hacienda de la provincia, Roberto Gutiérrez visitó el programa Entre Vistas que se emite todos los jueves de 21 a 22 por Canal 13. El economista habló de diferentes temas y dio su opinión sobre el panorama de la economía para el 2025.

En un dialogo frontal con el periodista Leonardo Domínguez, Gutiérrez habló sobre cómo es trabajar con el gobernador Marcelo Orrego con quien viene trabajando desde la intendencia de Santa Lucía.

“El gobernador Orrego es una persona que quiere hacer muchas obras, muchas cosas, muchas actividades pero él te dice ‘si te ingresan 100 vos tenés que gastar 80’, eso es dulce a nuestros oídos”, aseguró el ministro.

El funcionario agregó que lo habitual suele ser que los dirigentes suelen actuar “al revés”. “Te dicen que gastes 120, vos le decís que entran 100, pero te dicen que gastes 120. Esa lamentablemente es la historia de nuestro país, gastar más de los ingresos, la verdad que si nuestros dirigentes hubieran tenido la visión que tienen nuestro gobernador Orrego, sin duda el destino de la Argentina hubiera sido”, opinó.

En otro tramo el funcionario reconoció que como jefe de la cartera económica es el encargado de limitar el gasto para que sea equilibrado. “Tengo la función de decir que no todos los días, pero es un no de acuerdo a la restricción presupuestaria obviamente, no es un no caprichoso que venga porque si, sino que tiene ver con como va evolucionado la economía del país y como nos impacta a nosotros en las finanzas provinciales”, aseveró Gutiérrez.

Relacionado con el tema de la responsabilidad en el gasto, Gutiérrez también habló de la importancia de la Educación Financiera. “Yo he sido profesor en la universidad y secundaria muchos años he visto que hay una falencia importante en la educación financiera de los jóvenes y los adultos también”.

“Hay que educar a los niños y a los adultos y enseñarles que en este tema hay magia, por ejemplo en el interés compuesto eso va haciendo que un número se vaya componiendo y transformando hasta el infinito. Esto ayuda a mucha gente en la toma de decisiones, en el día a día, es una cuestión pendiente en materia educativa que hay que resolver”, aseveró el ministro.

Ante la pregunta de cómo evalúa el porvenir, el ministro aseguró que cree que Argentina va a crecer. “No solamente se trata de una cuestión de creencia, sino también de hacer lectura de los indicadores económicos. El mercado esta descontando esa situación, qué pasa con los títulos, el riesgo país que está bajando”, agregó.

“Nosotros organizamos un programa de prestamos de 35.000 millones de pesos con el banco San Juan y después lanzamos 4.500 con el CFI y un poco más con la fiduciaria y en la Agencia de Inversiones de la provincia, que totalizaban unos 50.000 millones”, recordó el ministro dando a entender que las buenas perspectivas económicas ayudan a la entrega de créditos.