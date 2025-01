Solidaridad tras el fuego: la jubilada que perdió todo agradeció a quienes la ayudaron

Laura Rivero, una jubilada sanjuanina que vive en Trinidad, sufrió un devastador incendio en su hogar este domingo mientras había salido a comprar el desayuno para su hijo con Síndrome de Down. La tragedia no solo le arrebató sus pertenencias, sino que la dejó enfrentando pérdidas materiales y emocionales.

En una entrevista exclusiva con Canal 13, Laura expresó su profunda gratitud hacia quienes la ayudaron en medio de este difícil momento: “Les agradezco a todas las personas que me ayudaron. Porque, gracias a Dios, todavía existen personas buenas en este mundo”, comentó entre lágrimas.

Vecinos, bomberos y hasta desconocidos en redes sociales se unieron para brindarle apoyo. Jóvenes organizaron campañas para recolectar ropa, alimentos y dinero, con el fin de ayudarla a reconstruir su vida y reparar el departamento que alquila.

Laura relató con angustia el momento más crítico del incendio: “Cuando llegué, no veía a mi hijo. Preguntaba a los vecinos y luego me dijeron que uno de ellos lo había sacado. Ya estaba en una ambulancia. Pensé que me lo iban a devolver carbonizado”.

Actualmente, incluso la ropa que viste le fue prestada por vecinos solidarios. A pesar de todo, Laura sigue destacando el valor de la ayuda que recibió: “No sé ni quién me la dio, pero estoy completamente agradecida con lo que hicieron por nosotros”.

Las personas que deseen ayudar a Laura y su hijo pueden hacerlo por estos medios: