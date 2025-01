El martes por la tarde, el móvil de Canal 13 visitó a una familia en Caucete que enfrenta un inminente desalojo por ocupar una vivienda en estado de abandono. Sin embargo, la novedad se enfoca en que los vecinos se oponen a la medida y argumentan que la casa ahora está en mejores condiciones que antes.

Malby Gutiérrez y Alicia Gil, vecinas del barrio, relataron que la presencia de la familia mejoró el entorno y erradicó el uso del lugar como refugio para actividades delictivas: "La casa ahora está limpia, ya no emana olores nauseabundos. Sabemos que su situación es difícil, pero tienen cinco niños", expresó Malby.

"Antes era un lugar de mal vivir: drogas, prostitución, robos y hasta violaciones. Tuvimos que quemar muebles por la invasión de ratones. Ahora, en cambio, el señor está arreglando la casa y limpiándola", agregó a su testimonio.

Alicia también recordó cómo la vivienda estaba en total abandono y que incluso el marido de la dueña fallecida prendió fuego al fondo en lugar de limpiarlo. Según ella, Sergio Ochoa, el actual ocupante, pidió permiso antes de instalarse y comenzó a recuperar la casa.

Sergio Ochoa, quien vive en la casa junto a sus hijos y señora, explicó que llegó al lugar hace poco más de un mes, justo antes de las fiestas: "No tenía dónde ir, así que me puse a limpiar primero. Había paredes llenas de suciedad, bicicletas y basura. Saqué todo y me quedé allí", relató.

Ante la posibilidad de ser desalojado por el Grupo GERA, pidió ayuda a las autoridades: "Ahora me han dicho que el sábado a las 10 de la mañana me tengo que ir porque la hija de la propietaria fallecida reclama la casa"

Pro último pidió asistencia desde el lugar donde reside transitoriamente: "No tengo adónde ir. Me gustaría que el gobernador o la intendenta me ayuden a conseguir una vivienda digna". Por mientras, los vecinos insisten en que la vivienda no vuelva a quedar abandonada y proponen que, si la familia debe irse, las autoridades la alquilen, la vendan o la destinen a otro uso adecuado.