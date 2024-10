Una madre de 9 de Julio pide ayuda urgente tras perder todo por las lluvias

Soledad Báez, vecina de 9 de Julio, atraviesa un momento de profunda angustia luego de ser una de las principales víctimas de las intensas lluvias que azotaron San Juan. Con cuatro hijos a su cargo y sin un hogar seguro, Soledad busca desesperadamente ayuda para poder abrigar y alimentar a sus pequeños.

En diálogo con Diario 13, Báez relató el difícil momento que está viviendo. Tras haberse separado, se encuentra sola y sin recursos para ofrecerles refugio y comida a sus hijos, especialmente en estos días marcados por las bajas temperaturas y las persistentes lluvias.

Su calvario comenzó el pasado lunes cuando las fuertes precipitaciones afectaron su vivienda. "El techo se dañó con la lluvia y todo lo que teníamos quedó mojado y ya no sirve", contó la mujer. Con dos hijos varones de 10 y 6 años, y dos niñas de 6 y 1 año, Báez vio cómo su hogar se inundaba, dejándolos sin vestimenta, calzado, muebles ni alimentos.

Desesperada, Soledad acudió al municipio de 9 de Julio en busca de ayuda. "Me dieron dos nailon y un colchón, pero sin techo no sabía qué hacer", explicó. Ante la falta de una solución definitiva, comenzó a pedir apoyo a sus vecinos, quienes le ofrecieron un galpón para que ella y sus hijos pudieran dormir temporalmente. Sin embargo, Báez subrayó que este lugar también tendrá que devolverlo, al igual que lo prestado por el municipio. "En municipio pregunté si tenían mercadería y me dijeron que fuera el martes de la semana siguiente, pero yo veía que le daban mercadería a otras personas", comentó.

En medio de la desesperación, la madre de cuatro detalló las urgencias que enfrenta: "Se me mojó la ropa de mis hijos, los pañales de la bebé. Me prestaron dos camas y dos colchones, pero en cuanto pueda, tendré que devolverlos y no tengo a dónde llevar a mis hijos para que duerman". Báez necesita calzado para sus hijos: número 33 para un varón, 27 para otro, 25 para la niña y 20 para la bebé. Además, pidió colaboración con alimentos, especialmente leche, y ropa de abrigo. "A mi hermano también se le mojó la cama, los colchones y las frazadas. También necesitamos ropa y calzado del 40 o 41", añadió.

Soledad aseguró que es la primera vez que enfrenta una situación tan grave y que lo que más necesita ahora es alimento, ropa, calzado y frazadas para sus hijos. Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 264-4512927 (Soledad Báez).