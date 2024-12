¿Dividir la cuenta? La conversación de WhatsApp que encendió las redes

Un intercambio de WhatsApp entre un hombre y una mujer tras una salida desató una intensa polémica en redes sociales luego de que él le propusiera dividir los gastos de la noche. La conversación, acompañada de capturas, fue compartida en X (ex Twitter) y rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó con un mensaje que él envió al día siguiente de la cita:“¿Cómo va? Qué noche rara terminó siendo jaja. ¿Te jode si dividimos lo de anoche?”.El planteo fue directo y vino acompañado de cálculos exactos: 108.750 dividido 2, lo que dio 54.375 pesos.

La chica respondió con un tono amigable:“Hola. Ayer se me pasó mandarte. Descontá obvio el helado y el tip que dejaste”, haciendo referencia a que no tenía problemas en hacerse cargo de su parte.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el extenso mensaje que él le envió después, justificando su postura:“Ayer estuve trabajando todo el día y cuando vi ya era tarde. Solo quiero decirte si te sirve de algo, porque no soy quién para dar consejos, pero si salís con alguien, no finjas ser el caballero solo para quedar bien con el mozo cuando traen la cuenta”, escribió, visiblemente molesto.

Además, detalló la incomodidad que sintió al ver que ella no ofreció dividir la cuenta desde un principio:“Te ofrecí pagar, te ofrecí poner mi tarjeta. Te ofrecí el efectivo que tenía en ese momento (unos $30.000 y pico) y me dijiste que no. O me pediste la mitad post cita porque no fue lo que esperabas? No lo sé y no importa, fue incómodo”, concluyó.

Finalmente, cerró con una transferencia por $54.400, dejando constancia del pago.

