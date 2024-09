Barassi hizo llorar a más de uno con un emotivo posteo

En una emotiva publicación en sus redes sociales, Dario Barassi compartió una antigua foto en blanco y negro de un "domingo sanjuanino" junto a su madre, Laura, quien falleció en noviembre de 2023. El conductor sanjuanino acompañó la imagen con un mensaje cargado de nostalgia y cariño, evocando el clima cuyano que tanto valoraba.

"Seguro fue un domingo más. Como hoy. Un domingo único, no por nada en especial, pero un domingo que sucede solo una vez y no se repite. Habrá otros domingos parecidos, pero ese no", comenzó Barassi, quien evocó el ambiente típico de su tierra natal.

El presentador detalló el "domingo sanjuanino" con una descripción vívida: "Empanadas criollas jugosas, asado, sillitas plegables, los 4, vino, pingüinos con soda y jarras coloridas con jugo Tang. Guitarra, tierra, viento seco. Lo puedo sentir, todos y cada uno de los aspectos que enumero".

Barassi recordó el momento capturado en la foto con su madre: "Y también puedo sentir esa sonrisa enorme en mi cara, solo por el hecho de ser hijo y estar sentado a upa de su vieja, esas manos divinas, esa sonrisa encubierta, ese olor mezcla de pucho y perfume rico, los otros dos cerca, los 4 juntos".

Con un toque de humor y cariño, el conductor expresó: “Se te extraña vieja bardera y divertida, ya no podrías hacerme upa por la salud de tus piernas, pero hubiésemos encontrado la manera de ser hijo y madre desde otro lugar como hicimos siempre. Fue divertido, intenso y satisfactorio siempre ma. Te quiero viejita”.

Finalmente, Barassi aconsejó a sus seguidores: "En fin, la vida misma. Aprovechen y disfruten este domingo bebés, que es único, no por nada especial, sino porque no se repite más."