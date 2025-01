Durante uno de sus streams sobre “los peores trabajos”, el influencer Martín Cirio se topó con una historia que dejó a todos boquiabiertos. La protagonista, una sanjuanina, narró una experiencia laboral tan surrealista como perturbadora, que involucró a una abogada "reconocida" de la provincia y una serie de insólitas demandas... bastante subidas de tono.

Todo comenzó cuando la joven trabajaba como empleada doméstica para una mujer a quien bautizó como "Señora X". En un principio, su labor parecía la habitual, pero pronto la abogada de 65 años decidió que el servicio de limpieza no era suficiente y le asignó tareas extraordinarias.

"Me contaba que tenía una relación con un hombre casado de alto perfil en el ámbito jurídico y me pedía que le tomara fotografías sensuales para enviarle", detalló., contó la sanjuanina, mientras Cirio no sabía si reír o llorar. La situación escaló rápidamente: "Después me pidió que le tomara imágenes en poses íntimas. Y claro, yo necesitaba la plata, pero llegó un punto en el que esto ya era demasiado".

Si el relato ya sonaba increíble, la joven dejó caer la bomba: "Me encerró con llave y me dijo que íbamos a hacer fotos más jugadas". En ese sentido, aclaró: "Me seguía pagandos las sesión. Entonces pensé que ya estaba en el baile y había que bailar". La historia terminó cuando la "Señora X" rompió su relación sentimental, dejando atrás las demandas fotográficas. Sin embargo, el trauma persiste: “A veces me aparecen las fotos en los recuerdos de Google, y no sé si reírme o llorar”, confesó.