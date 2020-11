´Los Sonámbulos´ es la película argentina que competirá por el Oscar

Ayer se entregaron los Premios Sur y fue la película “Los Sonámbulos” de Paula Hernández que intentará seguir los pasos de lo que lograron los filmes “La historia oficial”, “El secreto de sus ojos” y “Relatos Salvajes”.

La intención es quedar entre las mejores películas extranjeras y competir por una estatuilla de la Academia.

Acerca del film de Hernández, se trama trata de una familia que se reúne en una casona en las fiestas de fin de año. Allí surgen conflictos entre ellos, así como también extraños episodios de sonambulismo de la hija de los protagonistas. El elenco está conformado por Érica Rivas, Ornella D'Elía, Daniel Hendler, Luis Ziembrowski, Rafael Federman y Marilu Marini, entre otros.

Si bien las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo de 2021, la Academia de Hollywood preseleccionará con anterioridad 9 películas de habla no inglesa. Con esta condición, si “Los Sonámbulos” no está en esa lista, no irá a la competencia internacional.

La ceremonia será el 25 de abril en el teatro Dolby y, como siempre, la transmitirán por televisión.

Actualmente la película seleccionada se puede ver en Flow.