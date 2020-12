Julia Roberts será la protagonista de dos importantes series

Al final de un año marcado por la pandemia del coronavirus y a la espera de un 2021 más promisorio, se conoció la noticia de que Julia Roberts será productora y figura central de "The Last Thing He Told Me", para luego realizar "Gaslit", junto a Sean Penn.

La reconocida actriz internacional protagonizará y producirá la serie "The Last Thing He Told Me" para la plataforma Apple TV+, en una apuesta que sumará a Reese Witherspoon como productora ejecutiva.





"The Last Thing He Told Me" adaptará el libro homónimo de Laura Dave, que se publicará el próximo año, y narrará la historia de una mujer que trata de averiguar, junto a su hijastra adolescente, las razones detrás de la repentina huida de su marido del hogar familiar, detalló el portal Deadline.



De este modo, la ganadora de un Oscar por su labor en el filme "Erin Brockovich" (2000), tendrá su segunda experiencia en series tras haber encabezado el thriller psicológico “Homecoming” (2018) por Amazon.





Más avanzado el 2021, Julia tiene previsto liderar otra serie titulada "Gaslit" que se centrará en los personajes menos conocidos y en las tramas periféricas del escándalo Watergate.