´Algo tonto´, el encuentro musical entre Palito Ortega y su hija Rosario

Palito Ortega no deja de sorprender con su música, porque luego de estrenar "El mar" ("Beyond the sea") y "Te llevo bajo mi piel" ("Ive got you under my skin"), el tucumano ahora presenta un adelanto de su tercer nuevo álbum, donde homenajea aquellas canciones que lo marcaron en los comienzos de su carrera.

Se trata de "Algo Tonto" (Somethin' Stupid), canción compuesta por C.Carson Parks y junto a su esposa como el dúo "Carson and Gaile", aunque la versión más famosa fue la que grabó al año siguiente Frank Sinatra cantando a dúo con su hija Nancy y que fue número uno en Estados Unidos.

Ahora Palito lo canta a duo con su hija Rosario en una versión única y como adelanto al nuevo álbum del cantante que completará la trilogía que arrancó con "Rock & Roll" (2017) y "Románticos 60's" (2018).

Y ahora, en 2020, se viene el álbum de "Swing" para darle protagonismo a esas melodías que marcaron toda una época de la mano de grandes y valiosos artistas.