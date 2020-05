Benditos Artistas Nuestros: 24 horas de música sanjuanina en Canal 13

Este viernes, en el marco del Día del Trabajador, Canal 13, realizará una transmisión inédita. Una maratón de 24 horas, dedicada a los Benditos Artistas Nuestros y trabajadores de la cultura de San Juan. La transmisión comenzará a las 00 del viernes y finalizará a las 00 del sábado.

La transmisión será a través de Canal 13 (aire), Canal 30.1 (TDA) y a través del streaming en www.canal13sanjuan.com.

El primer canal de noticias de San Juan, realizó una convocatoria abierta a los artistas sanjuaninos para formar parte de esta programación especial. Los interesados, debían enviar una reseña de su banda, historia, estilo de música, junto con links de sus materiales musicales en video. Además se solicitó un número de contacto y las redes sociales para agregar a la programación y de esta manera, incentivar su contratación.

En solo un día, se recibió material de más de 100 bandas locales y 370 videos de todos los géneros: rock, pop, blues, punk, folclore, cumbia, cuarteto, indie, soul, heavy metal, rock alternativo, electrónica entre otros. Muchos de estos artistas de amplia trayectoria y conocidos, y otros, artistas emergentes que buscan abrirse camino en el circuito.

Este ciclo, será presentado por dos referentes de la música y el arte en la provincia de San Juan: Germán Güell y Florencia Tommasini.

Sobre esta propuesta, el músico sanjuanino, Germán Güell, dijo "desde que me convocaron, me entusiasmó muchísimo la idea. Es un buen momento para hacer estas cosas y visibilizar más a los artistas locales, dadas las circunstancias del momento".

"Dicen que no hay mal que por bien no venga y, este momento, es importante para que podamos pisar mas fuerte cuando volvamos a los escenarios a hacer shows. Tenemos la ventaja histórica en la cual los grandes músicos y nosotros estamos en las mismas condiciones. Incluso, ellos, no están acostumbrados a trabajar con tan pocos recursos como nosotros", comentó el artista, sobre la situación que atraviesa el universo artístico por la cuarentena.

En cuanto al especial de Canal 13, el músico, destacó que "habrá más de 100 bandas durante todo el día. No se van a repetir las bandas, se sumaron muchos artistas. Va a haber música de diversos géneros y estilos. Bandas que hacen materiales propios, versiones, covers, otras más de improvisación y otras con más producción. Se va a sorprender mas de uno con lo que escuchen y vean".

En cuanto al panorma artístico y musical de la provincia, Güell, comentó que "hay un movimiento muy amplio en los últimos años en la música sanjuanina, ha crecido mucho, las calidades son geniales. Me encuentro con bandas de pibes de 20 años que tienen muy buena data, quieren hacer las cosas bien desde el vamos, están amigados con la tecnología. Con esto de la cuarentena, muchos artistas no dejan de producir. Hacen el video por partes y alguno lo edita y cada vez son mejores. Eso está buenísimo. Estamos en un momento de gran crecimiento, a pesar de no estar trabajando normalmente".

El artista sanjuanino, contó cómo ve el regreso a la actividad cuando finalicen las medidas de aislamiento. "Creo que vamos a estar ante un momento donde quizás haya más gente que haya consumido mas artistas locales. Gente que estará mas empapada de artistas locales, aprovechando que hay un parate del mainstream. Esto hace que nosotros avancemos casilleros, que la gente quiera escuchar cosas nuevas y las cosas nuevas son estas. El mainstream no tiene cosas nuevas", sostuvo.

Por su parte, la cantante, Florencia Tomamasini, consideró que “la oportunidad ha sido magnifica e impensada”. La artista, comentó que fue “una experiencia muy entretenida, divertida y con prolijidad. Me sentí muy cómoda, porque no he tenido que ajustarme a un formato ni nada. Fue muy natural, con mucho compromiso, comodidad y súper relajada”. Además, no descartó, más adelante, la posibilidad de trabajar en los medios.

En cuanto a la situación de los artistas en medio de esta cuarentena, provocada por la pandemia del coronavirus. Tommasini, lamentó el cierre de los escenarios y dijo que “es bastante desalentador saber que no vamos a tener shows hasta el año que viene”.

Sobre el especial de Canal 13, dedicado a los artistas locales, la presentadora, adelantó que habrá más de 100 bandas en la pantalla, y destacó el trabajo de producción “enorme”, para llevar adelante este proyecto. “Va a ser un especial con mucho cariño, dedicación, trabajo tiempo y con un formato muy entretenido. La gente tiene la oportunidad de conocer artistas que no saben que existen”, comentó. Y agregó que “va a ser una programación sin cortes, sin noticias, sin nada. Recomiendo ver la tele en el horario más cómodo porque va a haber metal, folclore, rock and rol, cumbia, de todo”.