La receta afrodisíaca de Remedios Varo

ud83dudc69ud83cudffbu200dud83cudf73ud83euddd1ud83cudffcu200dud83cudf73Todo el mundo estu00e1 cocinando mucho en sus casas a rau00edz de la cuarentena asu00ed que nos pareciu00f3 ideal compartir con ustedes una receta mu00e1gica y surrealista de la artista Remedios Varo que encontramos en uno de sus cuadernos exhibidos en Malba y les mostramos en detalle en el u00faltimo video de nuestro IGTV. u00a1Acu00e1 va! Despuu00e9s nos cuentan si les funcionu00f3... u2014u2014u2014 PARA PROVOCAR SUEu00d1OS ERu00d3TICOSud83dude3b Receta de Remedios Varo Ingredientes Un kilo de rau00edz fuerte Tres gallinas blancasud83dudc13 Una cabeza de ajosud83euddc4 Cuatro kilos de mielud83cudf6f Un espejo Dos hu00edgados de ternera Un ladrillo Dos pinzas para ropa Un corsu00e9 con ballenas Dos bigotes postizos Sombreros al gustoud83cudfa9 Preparaciu00f3n: Se despluman las gallinas conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en dos litros de agua destilada o de lluvia, sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se dejan hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colu00f3quese la cama orientada de noroeste a sudeste y du00e9jese reposar con la ventana abierta. Cierrese la ventana media hora despuu00e9s y colu00f3quese el ladrillo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama que debe estar al noroeste. Du00e9jese reposar. Mientras reposa la cama ru00e1llese directamente sobre el caldo, la rau00edz fuerte teniendo cuidado de que las manos estu00e9n constantemente impregnadas por el vapor. Revuu00e9lvase y du00e9jese hervir. Se toman los cuatro kilos de miel y se extienden con una espu00e1tula sobre las su00e1banas de la cama. (continu00faa... Pueden verlo completo en el link en la bio) u2014u2014 Fotos: (1) Remedios Varo. Ne me parlez jamais de cet homme!, 1957. (2) Fotografu00eda de la artista en su hogar. (3,4,5 y 6) Pu00e1ginas manuscritas con la receta para provocar sueu00f1os eru00f3ticos en uno de sus cuadernos. #MalbaVirtual #RemediosEnMalba #Receta