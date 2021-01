Violeta Capasso: La fotografía como registro del paso del tiempo

Violeta Capasso, la artista argentina reconocida por sus imágenes, acaba de publicar su primer fotolibro, titulado “Qué queda después”, en donde relata a través de imágenes una historia y cura un trauma personal de la adolescencia.

Las fotos, tomadas a lo largo de una década (2009-2019) tienen un relato y, acompañadas de texto, la artista se sumerge en las profundidades de la adolescencia y toma una experiencia traumática –un abuso sexual- para crear este trabajo que tiene el objetivo de acompañar a todas aquellas personas en situaciones similares.

"El libro es sobre la adolescencia y la adultez, y sobre las cosas que me pasaron en la adolescencia, cosas que no eran tan habladas como ahora. El orden de las fotos genera ciertos climas, hay cambios de los colores, cambios en la posición de las fotos dentro de las hojas. Al principio las fotos son muy amenas, infantiles, mucho sol y luz y de repente pasa algo que no se dice, que es un abuso sexual, que rompe con lo soleado y entran las fotos más oscuras, movidas, fuera de foco, algo más darkie. Y después viene lo que pasa después de todo eso", comentó Capasso al sitio DMagazine.

Desde la postura feminista la fotógrafa aborda diversas temáticas que tienen a las mujeres en el centro de la escena: "A través de la edición utilizamos una narrativa visual contando la historia de una chica que experimenta el afuera, las calles de la ciudad, su cuerpo, el exterior cruel. Y luego, la intimidad profunda hasta volver al eje. Este es un libro sobre lo que pasa después de momentos de trauma [...]. Es un recorrido para empatizar y sensibilizar sobre la fotografía y la poesía del cotidiano", concluyó la joven.

El libro puede ser adquirido a través de su sitio web y, para más información se puede visitar la cuenta de Instagram de la artista.

Fuente: IndieHoy