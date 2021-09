¡Nadie lo reconoció!: Ricardo Arjona tocó en el metro de Nueva York

Hace algunos días, Ricardo Arjona sorprendió en sus redes sociales al afirmar que estuvo cantando y tocando la guitarra en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció.

Con un sombrero y unas gafas negras, el intérprete de “Tu reputación”, se sentó en uno de los pasillos del lugar y junto a un video en blanco y negro manifestó en su cuenta de Instagram: “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, expresó el nacido en Guatemala.

Si bien los fanáticos del cantante se solidarizaron y hasta sorprendieron con la gente que no lo reconoció, muchos manifestaron que el artista comenzó con la promoción de su nuevo trabajo “Negro”, la continuación y segunda parte de su exitoso trabajo anterior “Blanco”.