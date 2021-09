“Cuentos al caer la noche”, una historia de fantasía en Netflix

En su afán de mantener informado a sus suscritores, la plataforma Netflix recomendó la película “Cuentos al caer la noche”. Este largometraje es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por el autor estadounidense J.A. White y trata de Alex, un niño que está obsesionado con las historias de miedo y no sabe que pronto va a ser el protagonista de una de ellas.

Un día, una joven bruja malvada rapta al protagonista y lo encierra en su departamento de Nueva York. En este lugar, Alex conoce a Yazmin, otra niña que también se encuentra atrapada y se da cuenta de que debe contar una historia de miedo nueva cada noche para sobrevivir.

La historia está diseñada como una película familiar con un mensaje sobre la autoaceptación a medida que los niños superan no solo a la bruja peligrosa, sino también a sus miedos e inseguridades.

Dirigida por David Yarovesky, la cinta está protagonizada por Winslow Fegley en el papel de Alex, Lidya Jewett como Yazmin y Krysten Ritter, encargada de darle vida a la bruja Natacha. Cuentos al caer la noche fue adaptada para la gran pantalla por Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, quienes anteriormente trabajaron juntos en el largometraje de terror de 2019, The Curse of La Llorona, así como para el drama romántico Five Feet Apart, que también aterrizó en Netflix recientemente.

En lo que respecta a la producción, los encargados de esta tarea fueron Romel Adam, Mason Novick, Michelle Knudsen y Sam Raimi, quien actualmente está siendo muy mencionado por ser el director de la secuela de Dr. Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Las críticas al film acumula un índice de aprobación del 85% basado en 20 reseñas en Rotten Tomatoes, con una calificación promedio de 6,7/10, mientras que Metacritic le dio a la película un puntaje promedio ponderado de 65 sobre 100 basado en 5 críticos, lo que indica "críticas generalmente favorables".