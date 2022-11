Paulo Londra pondrá su voz en la canción del Mundial

A pocos días del mundial de fútbol en Qatar, se conoció la canción que sonará en todos los partidos de la Copa Mundial y que cuenta con la participación de Paulo Londra en su reciente regreso a la música.

Se trata de una versión remix, para Latinoamérica del grupo ingles Tears for Fears de la canción “Everybody wants to rule the world” que se incluyó en la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022.

Además, cuenta con la participación del rapero estadounidense Lil Baby. Budweiser, la marca de cerveza oficial del Mundial de Fútbol, y sponsor de Leo Messi, colaboró con el cantante, ya que representa la energía y el mensaje que intentan transmitir, informó diario Los Andes.

La canción tiene como fin inspirar a los fanáticos a luchar por sus sueños, ignorar a los detractores y dar el máximo de sí mismos para perseguir sus objetivos, sin importar el túnel que tengan que atravesar para perseguirlos.

La canción en la que participa Londra sería la cortina y sonaría en todos los partidos, donde se escuchará la voz del artista cordobés.