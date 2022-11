Morrissey sorprendió a sus fanáticos con nuevo single

En las últimas horas, el universo de la música tiene una nueva canción, nada más y nada menos que del artista inglés Morrissey junto a reconocidos artistas internacionales.

Se trata del single “Rebels Without Applause” que fue producido por Andrew Watt que también trabaja en el disco completo, que se llamará Bonfire of Teenagers y cuenta con Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en batería y Josh Klinghoffer en guitarras, percusión y teclados, informó IndieHoy.

El nuevo álbum llegará en 2023 y este tema es un anticipo que enloqueció a sus fanáticos y que tiene como invitados a especiales a Miley Cyrus, Iggy Pop, Flea y los mencionados músicos que participan del reciente single publicado. Previo a "Rebels Without Applause", el exThe Smiths había compartido dos canciones: "I am Veronica" y la que le da título al disco, "Bonfire of Teenagers".

Fuente: IndieHoy