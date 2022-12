"Desbocados" sube a escena en la Sala TeS

En un nuevo fin de semana de diciembre, el elenco Inefables anunció otra presentación de la aplaudida obra "Desbocados" de teatro físico, drama y tango.

Con las actuaciones de Florencia Castro, Ezequiel Albano y Simón Molina, bajo la dirección de Benjamín Morán, esta obra del elenco cuenta una historia dramática imperdible: "Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje de ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad".

La cita será en la Sala TeS, el viernes 9 de diciembre a las 22 horas. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en el siguiente link o en la boletería de la sala (Juan B. Justo Sur 335 Rivadavia), el día de la función.