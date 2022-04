Atención gamers: gran encuentro en el Conte Grand

Para los fanáticos por los juegos y competencias, este 10 de abril de 16 a 21 horas, el Centro Cultural Conte Grand vivirá una experiencia inolvidable.

El emprendimiento local Lag Esports presenta la “Gamer Fest” y entre las propuestas gratuitas habrá diversos juegos y competencias de: Fifa 21 y Mortal Kombat 11 en PlayStation 5, Efootball PlayStation 4, Just Dance playstation 4, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, realidad virtual con Oculus, exposición de vendedores, The king of Fighter en retro Arcades, entre otros.

Será la antesala al Gamer Fest, también los competidores se podrán sumar a un duelo con el “Torneo de YuGiOh y Vanguard" que se realizará el 15 y 16 del corriente mes. Hay premios y las inscripciones se realizarán en el lugar.