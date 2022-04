Pink Floyd estrenó canción para ayudar a Ucrania

En medio del conflicto bélico que vive Ucrania y Rusia, David Gilmour, líder de Pink Floyd estrenó canción luego de 28 años.

La banda se posicionó a favor de Ucrania con una canción llamada “Hey Hey Rise Up!” que cuenta con la presencia del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk -de la banda Boombox-.

El último estreno de Pink Floyd data de 1994 y fue el disco The Division Bell, pero la alarmante situación llevó a Gilmour y Nick Mason a reunirse junto al bajista Guy Pratt y Nitin Sawhney en los teclados para presentar una canción de protesta que tiene como base la melodía tradicional ucraniana “The Red Viburnum In The Meadow”.

A través de sus redes sociales fue el mismo Khlyvnyuk quien posteó su propia versión en Instagram al anunciar que se uniría al ejército para pelear por su país.

Conmovido por la actitud, Gilmour decidió unirse a la causa, usar su voz para esta canción y destinar los fondos recaudados a la ayuda humanitaria en Ucrania: “Nosotros, como tantos, hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este vil acto de un país independiente, pacífico y democrático que es invadido y cuyo pueblo es asesinado por una de las principales potencias mundiales”, expresó el guitarrista en el comunicado oficial del lanzamiento.

“Espero que reciba un amplio apoyo y publicidad. Queremos recaudar fondos para organizaciones benéficas humanitarias y levantar la moral. Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, mostrar que la mayor parte del mundo piensa que está totalmente mal que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania”.