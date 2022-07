¿Quiénes y porque dicen que los reptiles controlan el mundo?

Las conspiraciones están más vigente que nunca con las redes sociales. Por ello era esperable que un libro con ellas saliera en poco tiempo. Es así como la Editorial Planeta le dio lugar al ejemplar de José Luis Camacho quien desde hace años viene generando investigaciones y publicando sobre las mismas.

Cada uno puede creer lo que más guste. Pero es menester tener en cuenta este tipo de ejemplares que sorprende con algunos datos un poco extravagantes. El amplio espectro de actividades del autor (ya que fue activista, programador e incluso, hacker, ocultista, alquimista y mago), llevan a vislumbrar datos que rozan la ficción.

Es así como Camacho, en las redes tienen 1.600 artículos dedicados a la investigación de misterios, enigmas, y fenómenos paranormales y es el autor del libro "La Conspiración Reptiliana y otras verdades que ignoras". En este ejemplar de 216 página plasma explicaciones sobre algunos de los puntos que explaya. Los mismos abordan la teoría de la existencia de seres superiores con similitud a los reptiles, los misterios que encierra el planeta martes y como hay manipulación en algunas acciones políticas.

De este modo, Camacho juzga el poder y pone en relieve otras vidas que están más allá de los humanos en el ciclo de la vida. Según él mismo autor 'el hombre está sometido a una falsa percepción de lo real, alentada por los artífices de una gran conspiración que nos convierte en esclavos'.

No es un libro apto para susceptibles. Es de esos libros que busca cambiar la percepción de su lector con contenido que el autor asevera como real constándolo con pruebas solo escritas y con nulidad de imágenes. A pesar ello, hay personas que creen que no se trata de una ficción, sino de una realidad que se intenta ocultar.