Un elenco teatral necesita del apoyo de los sanjuaninos

El pasado 10 de junio, en Mendoza un incendio en la sala de teatro "Enkosala" creada por la fallecida actriz Gladys Ravalle se llevaba el sueño de actores mendocinos y también locales.

Ese fin de semana, la obra "Baldosas Rojas" se presentaría en la vecina provincia y toda su escenografía estaba en el lugar del siniestro. Al parecer el fuego comenzó dentro de la sala y las pérdidas fueron totales.

Por esa razón y con la idea de volver a construir lo perdido, el elenco "La Esquina" sube a escena en la Sala Tes el 2 de julio a las 21 horas.

Diario 13 San Juan dialogó con Eliana Acosta y Eduardo Ávila quienes comentaron que fueron los directores del centro cultural quienes motivaron a los artistas a realizar la obra: "Edita Sigalat nos aconsejó no bajarla y nos ofreció, como donación a la causa, el dinero que le corresponde a la sala del borderaux de la función. Queremos agradecerles a Edita y David por el gesto", dijo Acosta.

Por su parte Ávila agregó: "Decidimos llevar a Mendoza dos obras (Voz en off y Vestido de verano) para amortizar y aprovechar al máximo el viaje. Lo planificamos con Juan Comotti (uno de los dueños de la sala) con algunos meses de anticipación y la última semana, antes de la presentación, nos surge un inconveniente con el transporte, en cual no podía viajar el mismo viernes con la escenografía de ambas obras. Si lo podía hacer el lunes anterior, por lo que decidimos enviarla ese lunes y el elenco viajaba el mismo viernes de la primera función. Ese viernes nos llama Juan Comotti, a las 6 de la mañana, que no viajáramos porque se había incendiado completa la sala, destruyendo todo lo que estaba en el interior, incluida toda nuestra escenografía", recordó el director.



"Hay un valor monetario, pero principalmente había un valor afectivo por los elementos que integraban la escenografía, fundamentalmente la de la obra ´Vestido de verano´. En ella había una máquina de coser antigua de los años 30, al igual que una muñeca de porcelana de época similar, sillas antiguas y otros utensilios más, todos conseguidos a préstamo de abuelas y familiares que nos encargaban encarecidamente el cuidado por lo que significaban para ellos en lo afectivo familiar".

Esperando contar con el apoyo de todos los sanjuaninos, las entradas anticipadas a la obra ya pueden conseguirse ingresando al siguiente link,

Por otro lado y con el mismo fin se presenta el domingo 3 de julio a las 19, "Minuto 15" microteatro en la Sala LaTyna - Ecuador 1209 Este - Villa América. La misma función se presentará el 10/7. Las entradas, a $500 se pueden reservar llamando al 2644676100.