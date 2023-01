La "Mujer del viento" ya contempla el dique de Rodeo

En el primer mes un nuevo año, el dique Cuesta del Viento, en Rodeo, recibe a turistas y sanjuaninos que llegan a Iglesia buscando naturaleza, paz, amigos y viento.

Los amantes del windsurf y el kitesurf, como también de la pesca y del lugar, no dudan en elegir el destino sanjuanino para sus vacaciones dando al lugar un color y una vida única.

Todos los que llegan al destino turístico reconocido internacionalmente saben que se trata de un sitio especial y lleno de sorpresas, como "La Mujer del Viento", la escultura que cada año, desde hace casi veinte, Ángeles Crovetto crea en la costa del Cuesta del Viento, más precisamente en la playa de "Puerto de Palos".

El rostro de una mujer en la arcilla de la costa, mira a los amantes del viento que, sobre las aguas del dique, se entregan a la naturaleza.

En contacto con Diario 13 San Juan, la oriunda de Buenos Aires dijo: "Me presento,quizá, como una forma simple de acercarme. Soy Ángeles Crovetto, Licencianda en artes visuales, titular interina de la cátedra de Artes visuales populares y arte público latinoamericano de la UNA (Universidad Nacional de las Artes, departamento de Folklore), muralista de hecho, pintora desde niña y escultora por elección", comenzó diciendo la autora de la obra.

"Hace exactamente diecinueve años que vengo a Rodeo. Me trajeron en un inicio, pero cada viaje este lugar es mágico, honesto y sencillo que me anota en el tiempo que tengo que volver. Y así vuelvo. Siempre. Se ha convertido en un lugar casi ritual, dónde personalmente puedo reiniciar el año que sigue, transformándome. Este lugar honesto, con sus fracturas expuestas en la precordillera policromada, su dique tan poético como el nombre que lleva, su cordillera nevada atrás que recuerda que somos tan frágiles y nimios. Su espacialidad demarcada por masas que tierra que no por nada, son mega esculturas. Todo eso. El viento, el viento de la cuesta es el único que no me molesta, es un viento bueno que habla, a veces con furia, otras susurrante. Y también es sabiamente silencioso", detalló Ángeles.

"Hay una poeta de Calingasta (Ofelia Zúccoli Fidanza), que describe su lugar como el que es donde Dios se detuvo siendo niño. Y con muchas similitudes en Rodeo, yo creo que acá también se detuvo siendo dios niño, jugando. Cómo si hubiese sido creado a partir de ese juego infantil dónde los secretos son ingenuos, inexplicables y delirantes. Todo eso me sucede en este lugar. Y sólo en este lugar", aseguró la autora de "La Mujer del Viento".

Con respecto a los inicios de su atracción por la arcilla cordillerana Crovetto explicó: "Hace 19 años había cargado una bolsa con barro del dique, para luego terminar haciendo unas máscaras con piedras insertas. Me divertí, jugué mucho probando esta tierra. Hoy siguen intactas, cómo si hubiesen sido sometidas a cocción. Pero no. Es que bajo nuestros pies la arcilla de diversos colores en sustratos está como cocida por el tiempo, el mega tiempo, el sol se encargó de hacerlo a fuego lento durante millones de años".

"El año pasado, en el 2022, estaba en la orilla del dique en ´Puerto de Palos´, y contemplando vi una forma en las quebraditas que se hacen en la bajada. Era una mujer. El viento, genéricamente nombrado en masculino, para mí siempre es una mujer. Y estaba como recibiéndolo en su cuesta. Me gustó la idea de ´La mujer del viento´, casi como una leyenda originaria, desde aquellos tiempos dónde nadie vivió, pero todos saben. Entonces Felipe (Lamanuzzi) me prestó herramientas. Finalmente use una sola, porque todo está ya en la tierra, y además todo fue muy noble. Y así, cómo jugando de niña, me emocioné mucho y apareció esa mujer del viento. Era de suponer que no iba a durar mucho, al estar en la orilla, la variación de los niveles del agua del dique, la volverían prontamente en lecho. Así que fue como una ofrenda. Sin pensar quizá que fuese efímera, porque definitivamente, no iba a dejar de ser, sólo se transformaría en el material mismo del que estaba hecha. Y como toda ofrenda, cómo los ciclos, cómo las siembras y las cosechas, cómo las estaciones del año, pensé que este año la encontraría de nuevo en algún lugar de esta orilla. Y así fue", relató Ángeles sobre su exquisita creación.

"La morfología de la orilla todos los años cambia, así que buscando se encuentra. Y ahí estaba otra vez, esa mujer del viento, que traslada semillas, sueños, anhelos ,penas, silencios, amores, palabras indecibles de la tierra. Solo me arrodille en ese lugar y la descubrí de a poco, humedecí la arcilla agrietada de la parte superior, y bajo mis rodillas sacaba más arcilla para agregar. Una especie de talla en tierra seca y luego modelado en húmedo. Esta vez, parece que se ven sus manos pidiendo o agradeciendo. Me quedan unos días para apoyar mis manos en esos volúmenes y sentir que definitivamente puedo dialogar con el tiempo y con el secreto del origen de las cosas", cerró la entrevistada.