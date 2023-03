Depeche Mode lanzó adelanto de su nuevo disco

La felicidad de los fanáticos de Depeche Mode se vio desbordada por el lanzamiento de un adelanto del nuevo trabajo discográfico.

Luego de la salida de Memento Mori, la famosa agrupación acaba de publicar un nuevo single adelanto del LP bajo el nombre de "My Cosmos Is Mine".

Esta canción es el segundo corte de difusión después de "Ghosts Again". Este nuevo track genera climas oscuros y magnéticos cargados de sonidos densos y voces distantes, mientras la línea de "my cosmos is mine" resuena sin cesar, informó IndieHoy.

Memento Mori será el primer disco de Depeche Mode desde el lanzamiento de Spirit en 2017 y el primero también desde que el miembro fundador del grupo, Andy Fletcher, falleciera el año pasado. Aun así, y según explicó Dave Gahan en una entrevista con NME en 2022, las canciones son anteriores a la muerte de su compañero.