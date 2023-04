Estas son las series que causan furor en HBO Max

Tal como sucede con otros servicios de streaming, la plataforma HBO Max anunció que es lo más visto de su extensa colección de títulos.

Succession

La trama de Succession gira en torno a la vida de la familia Roy, un clan de multimillonarios, ricos y poderosos que tienen todo lo que ansían, salvo una vida familiar estable. El único objetivo de los Roy es hacer que el imperio crezca y para ello las lealtades se ponen en duda, las traiciones están a la orden del día y el ambiente se crispa cada vez más ante la presión de negociar y conseguir contactos cada vez más influyentes para poder expandir el negocio. El precio del poder y el éxito es muy alto y esta familia, sin lugar a dudas, está dispuesta a pagarlo.

The Last of Us

Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir. Adaptación en formato de serie del popular videojuego homónimo de Naughty Dog.

Lovecraft Country

Lovecraft Country es una serie de drama y terror producida por Misha Green y basada en la novela del mismo nombre del autor Matt Ruff. La historia sigue a Atticus Black, un afroamericano que se une con su amiga Letitia y su tío George para embarcarse en un viaje por carretera a través del Estados Unidos de Jim Crow de la década de 1950, en busca de su padre desaparecido. Las nuevas aventuras de Atticus desatan una lucha por la supervivencia y la superación de los horrores racistas de la época en Estados Unidos y los monstruos terroríficos que podrían ser arrancados de un libro de bolsillo de nombre Lovecraft.

Fuente: IndieHoy