Lucas Marc: “Me enamoró San Juan y el Cuesta del Viento”

Una vez más otro personaje vanguardista, llega a la columna de Diario 13 San Juan para contar sobre sí mismos, sus pasiones, su vida en San Juan y los proyectos pendientes.

En esta ocasión, Lucas Marc comenzó la entrevista diciendo: “Bueno, mi nombre es Lucas, soy rosarino, tengo 44 años, divorciado con dos hijos. Vivo en San Juan hace 20 años y soy una amante y fanático de los deportes acuáticos y de tablas”, aseguró.

Luego se definió diciendo: “Soy resiliente gracias al windsurf. Este deporte, que durante muchos años fue mi trabajo y es mi pasión, te enseña a que siempre que te caes, te tenes que volver a levantar y seguir hacia adelante y esto abarca a todos los momentos de la vida”, aseguró Marc.

Luego el entrevistado sumó: “Soy perseverante porque, pese a la gran cantidad de años que llevo en el agua, siempre estoy queriendo aprender cosas nuevas y deportes. También me defino como positivo, porque siempre pienso que vendrán días mejores; soy alegre y trato de estar feliz la mayoría de los días… todo tiene una solución, excepto la muerte. Soy ansioso y manija ya que siempre que empiezo algo lo doy todo, al cien por ciento o, como digo yo, al límite de que el cuerpo explote”, detalló Lucas.

Fanático por el agua y los deportes acuáticos el deportista comentó: “Mi pasión por el Windsurf comenzó allá por el año 1996, en un verano en Rosario, mis amigos se habían ido de vacas y estaba solo en el club. Me sentaba en el muelle y veía pasar a las tablas por adelante mío y dije, ´YO QUIERO HACER ESO´, y desde entonces -que me prestaron una tabla para probar- fue que me enamoré de este hermoso deporte. Previo al windsurf me dedicaba a los veleros”.

Sobre su llegada a San Juan, el windsurfista recordó: “¿Cómo llegué a San Juan?, uuffff un largo viaje. En el año 99 se empezó a rumorear en el ambiente que había un dique a los pies de la Cordillera de los Andes´, a 1.500 msnm que soplaba viento fuerte todos los días. En febrero del año 2000 un amigo de Córdoba, me llamó y me contó que en marzo de ese año organizaba un campeonato de windsurf en ese dique que ya se empezaba a conocer. Yo que no tenía ni idea dónde estaba y empezamos a buscar cómo llegar hasta Rodeo. Luego de un viaje que duró casi 30 horas entre micros y traslados desde Capital a Rodeo, pudimos llegar. Era de noche y no pudimos ver el dique en ese momento. Al día siguiente, en la mañana, no me aguanté la ansiedad y apenas me levanté me fui al dique a ver si era como me decían. Obviamente, como pasa siempre en Cuesta del Viento, en las mañanas no HAY NADA DE VIENTO, y dije ´ ¿NO ERA QUE ACÁ SOPLABA SIEMPRE????´ La respuesta que recibí fue: ´bancá un rato ANSIOSO!!!´. Y así fue, que cerca del medio día empezó a soplar y soplar. ¡Mi viaje era por dos días y me quedé 15 porque me enamoré del lugar, la gente y el dique!”, recordó Lucas sobre el reconocido pueblo de Iglesia.

“Luego fui y vine varias veces. Y cada vez me quedaba más. Una temporada me quedé 8 meses en carpa, sí ...en carpa. No me importaba donde vivía, lo único que me importaba era navegar todos los días. Y un día, en abril del 2003 la llamé a mi vieja y le dije: ´Ma, encontré mi lugar en el mundo´. Y acá estoy viviendo, en San Juan y cada día que pasa sigo eligiéndolo. Me enamoró la provincia y lo sigue haciendo día tras día”, dijo convencido Lucas.

Luego sumó: “Ahora, lo que estoy haciendo es WingFoil, un deporte relativamente nuevo. Además, estoy surfeando en el Kayak Club en el río San Juan en aguas debajo de la represa del dique de Ullum. ¡Sí, surfeando en San Juan, suena raro, pero es así!!! ¡Los chicos del Kayak club de San Juan, junto a Maxi Montoya armaron una ola y ahí surfeamos!!”.

Acerca de su carrera como windsurfista, el entrevistado comentó: “Por suerte pude competir mucho a nivel nacional y varias veces afuera también. En el país gané 4 años consecutivos el campeonato argentino de Free – Style, y el quinto año quedé 2do. Además de participar de competencias en varias provincias de la Argentina logrando podios en muchas. A nivel internacional, competí en Hawaii, Isla Margarita, Chile y Tenerife. Pudiendo lograr varios podios entre ellos varios 1ros y otros 2dos”, enumeró Marc.

Para cerrar, Lucas se refirió a sus planes y comentó: “Mis proyectos por el momento, son seguir viviendo en esta hermosa provincia y poder continuar con los deportes náuticos. Mi sueño, es que mis hijos sean felices y buenas personas… También seguir realizando deportes por muchos años más”.