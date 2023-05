En su gira despedida, Roger Waters vuelve en noviembre a Argentina

Este viernes y para felicidad de los fanáticos de Pink Floyd, Santiago del Moro anunció en el aire de La 100, que Roger Waters llegará por última vez a Argentina al frente de su gira despedida.

El gran show será el 21 de noviembre en la cancha de River Plate, el mismo lugar donde en 2012 rompió el récord de nueve shows consecutivos.

“This Is Not a Drill” (Esto no es un simulacro) es el nombre de la recorrida final de uno de los integrantes de Pink Floyd. Con producción de DF Entertainment, los organizadores confirmaron que las entradas comenzarán a venderse este lunes 8 de mayo, con preventa Santander American Express -por 48 hs o hasta agotar stock- a las 10 de la mañana, para luego dar paso a la venta general, únicamente en Allaccess.com.ar. Los tickets se podrán adquirir en 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo. A sus casi 80 años, nada detiene el poder expresivo y creativo de Roger Waters, y sin dudas su show en River será de los acontecimientos culturales más relevantes del año, así como la última oportunidad de verlo en Argentina, informó Infobae.