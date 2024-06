Para fomentar la creatividad en los jóvenes, abrieron una nueva linea en San Juan Escribe

La Cámara de Diputados de San Juan anunció una nueva edición del concurso literario "San Juan Escribe 2024". Giselle Fernández, coordinadora de Relaciones con la Comunidad de la Cámara de Diputados, pasó por Cien por Hora y compartió detalles sobre este evento que ha sido una plataforma clave para los escritores de la provincia durante más de ocho años.

"San Juan Escribe es un concurso que ya viene instalado hace más de 8 años en la provincia y nuestro vicegobernador decidió continuar para la gran alegría de todos nosotros", dijo. Además mencionó "Trabajamos mancomunadamente con el fondo editorial y otros departamentos de la Cámara de Diputados, recepcionando y publicando cada una de las obras ganadoras y colaborando con la difusión de las mismas en distintos sectores de la sociedad," comentó Fernández.

Fernández destacó la importancia de este concurso como un puente entre la Cámara de Diputados y la comunidad, permitiendo a los ciudadanos expresar su identidad, idiosincrasia, y la historia de sus pueblos. "Buscamos mucho la participación de los jóvenes para que puedan desarrollar a partir de las palabras y de la expresión su identidad e idiosincrasia de los pueblos, de su gente, de la historia y, por qué no, de publicar un libro," agregó.

El premio principal del concurso es la publicación y difusión de los trabajos ganadores tanto en formato papel como digital, lo que garantiza mayor accesibilidad. "Para la categoría de menores, que es la sección 1, habrá participantes de 12 a 17 años y también es un viaje a Ischigualasto," informó Fernández.

El concurso está abierto para todos los residentes de San Juan, con temática libre, siempre y cuando se considere el aporte literario, social y cultural a la comunidad. Fernández explicó: "Es importante destacar que estos libros luego van a ser donados a bibliotecas y escuelas. No solamente quedan en la provincia, sino que también nos representan en la Feria del Libro en Buenos Aires y en la Casa de San Juan."

Una novedad para esta edición es la sección especial para menores, de 12 a 17 años, que busca una evaluación más imparcial y justa de los textos. "Antes los chicos podían participar, pero ahora está diferenciada para que la evaluación sea más justa. Además, buscamos la participación de las escuelas, incentivando a los docentes a que motiven a los chicos a participar," señaló Fernández.

Los interesados pueden participar hasta finales de agosto. Las inscripciones se pueden realizar en cada una de las áreas de cultura de los 19 departamentos de la provincia, donde habrá urnas para recepcionar los sobres. Cada participante debe presentar dos sobres: uno con la obra y un seudónimo, y otro con el formulario de inscripción. "Todo esto se encuentra en la página de la Cámara de Diputados y también lo pueden encontrar en las áreas de cultura de los municipios," concluyó Fernández.