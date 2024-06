Raúl de la Torre: "La cultura es imbatible"

Este viernes y cerrando una semana con mucha información, Banda Ancha tuvo en su segmento cultural a Raúl de la Torre quien llegó a los estudios de Canal 13 para invitar a los televidentes a un espectáculo imperdible.

Se trata de "Leyendas", el show que unirá a los Inti Huama, Raúl de la Torre y Mínguez- Barboza, en el Auditorio Juan Victoria el próximo sábado 15 de junio y en el marco del Primer Festival de Música Popular Argentina.

Junto a Daniel Tejada, el invitado comenzó diciendo: "Agradezco la invitación y es la primera vez que estamos juntos en un concierto. Hemos tenido intercambios, pero los tres y en San Juan, es la primera vez. Todo surgió en reuniones en el Auditorio y ahora tenemos que justificar el nombre de 'Leyendas'. Esperamos que la gente vea con el amor que armamos todo, vamos a intercambiar los acompañamientos para la ocasión y, al final, vamos a cantar algo juntos".

Luego sumó: "Todo va a ser muy emotivo. Somos protagonistas de los últimos 50 años de la música de San Juan, comenzamos a cantar desde niños. A cada intérprete le han pasado cosas duras, porque la vida es así, cosas que sirven para vivir y aprovechar las experiencias".

Acerca de las letras y la poesía de sus canciones, De la Torre comentó: "Las letras nacen con uno, eso es un don, sobre todo componer. Agradezco tener ese don y poder transmitir como 'Romance de mi niñez', en donde siempre se emocionan. En esa canción está mi infancia en el barrio Rivadavia, hijo de una familia humilde, mi madre cocinaba en fogones con leña. Eso es un humilde logro de resignificar las infancias en general".

Hablando del alcance de su obra, De la Torre reconoció: "Ahora tengo magnitud de eso. Recuerdo que en una actuación en Nueva York y me recibieron muy bien, era reconocido. La penetración, el carácter de embajadora que tienen la música es único. La cultura es imbatible".

El músico además se refirió a lo que siente cada vez que sus composiciones son reversionadas y llevadas a otros géneros: "'Sanjuanina dulce', es una tonada que la grabó un grupo de rock mendocino con proyección nacional y, a mí me gustó mucho el resultado. No siento que no respetan la canción. Siento una gran emoción, estoy acostumbrado. Me llega siempre y siento un medido orgullo de haber servido a la gente con las cosas del alma".

A través de la cordial charla, Raúl reconoció haber tenido "rivalidades" con los artistas que compartirán "Leyendas" y aseguró que, a pesar de cantar de diferentes maneras, son muy amigos.

Para cerrar la entrevista y consultado por Daniel Tejada sobre lo que le falta hacer, De la Torre no dudó en decir: "Aprender inglés y actuar en Cosquín. Tuvimos dos invitaciones y no pudimos hacerlo porque mi hermano se enfermó. Eso fue en 2004 y, en la segunda vez, no recuerdo qué pasó".

Las entradas anticipadas a $5000 al gran espectáculo folclórico, ya pueden conseguirse en la boletería del Auditorio, de lunes a sábado de 10 a 18 horas.