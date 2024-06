Diego Villegas: "Aprendí a tocar la guitarra de oído y a escondidas"

Esta jueves, Diego Villegas pasó por Canal 13 San Juan para hablar del folclore, su música y sus futuros proyectos relacionados a este género popular.

En un encuentro con Romina González, el folclorista comenzó hablando de sus inicios con el arte que actualmente predica: "Yo me críe escuchando Los Cantores del Alba. En casa un primo no vidente siempre estaba con su guitarra y ahí aprendí. Los días miércoles, que no había nadie en casa, tocaba. Un domingo, en un almuerzo familiar, la guitarra llegó a mí, y todos se sorprendieron al oírme cantar".

Luego sumó: "Aprendí de oído y a escondidas, la primera canción fue Cielito lindo. Mi familia me apoyo, empecé de a poquito a los 14 años, que compuse mi primera canción, a mi madre. Hace unos años la escuchó una señora, yo no la tenía grabada y me la pidió. Me dio un dinero y lo pude hacer. Contamos con el apoyo de la gente, nos falta mucho, recién estamos saliendo y hay mucha gente que no nos ubica y de a poquito lo vamos a lograr".

Sobre su camino en la música Villegas aseguró: "Siempre que había algún evento, mi abuelo Rulo me pedía que cantara. Donde iba con m guitarra me pedían canciones. Tengo miles de anécdotas, algunas con Jorge Pascual Recabarren que me aconsejó dedicarme a la música. En un programa de televisión nos convocaron para un evento y no teníamos la ropa adecuada. Una vez arriba del escenario no nos dejaron bajar. También recuerdo cuando nos invitaron al Ferro Urbanístico en donde compartimos, nuestros pocos temas, con grandes del folclore de San Juan, bajo el nombre de Ramada", recordó Villegas.

Gran noticia

Además, el invitado comentó que están nominados a los Premios Santa Cecilia que se entregarán en noviembre de este año: "Gracias a la gente del Palenque, que es una productora de Buenos Aires que se interesó en nuestra música por el video de Devoción, llegamos a estas instancias. Por un disco a nivel nacional 'El canto de mi país', se estrenó allá, lo presentamos en Cosquín".

"También recibimos un reconocimiento, a nivel provincia por la Cámara de Diputados, por una cueca 'Al Médano de oro', que hoy es la música del festival y han sido esas cosas que uno no puede creer", detalló y sumó: "En octubre se viene el segundo disco, también junto al Palenque, presentaremos 'Un pueblo en mi voz'. El primero ya está disponible en todas las plataformas".

Presentación

Diego Villegas además contó que pronto se presentará en una Peña Bailable, que se realizará el 7 de julio a las 14 horas en Albardón, junto a otros artistas de géneros.

Las entradas anticipadas se pueden reservar enviando un mensaje al 264 588 1047.