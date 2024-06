La diversidad se celebra en San Juan con un importante evento en el Conte Grand

Este 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT+ con el fin de celebrar las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales en el mundo.

Esta siglas, que agrupan a lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades, tiene esta fecha para seguir promoviendo la tolerancia e igualdad de todas las personas cuyas orientaciones sexuales e identidades de género han sido reprimidas, discriminadas y marginadas a lo largo de la historia.

Por esta razón, en Canal 13 San Juan, Banda Ancha recibió al Prof. Lautaro Castro, integrante Equipo Área Diversidad de la Dirección de Género para hablar del tema y de las actividades previstas para la fecha.

En el comienzo de la entrevista el invitado se refirió a los logros de la comunidad: "Es atinada la pregunta porque es un contexto histórico para analizar el suceso de más 50 años. En los últimos 10 o 15 años el tema de poner estas cuestiones en agenda, ha sido por demás valioso para instalar una mirada, en lo político, social, cultural, entre otros ámbitos y se avanzó bastante. Si uno repasa la historia ve ese avance", comenzó diciendo Castro.

Logos y conquistas

Luego sumó: "Se instala un tema que por mucho tiempo formó parte de un tabú, de un tema que no se tocaba, por la estigmatización, los excesos de violencia. Esto se ha podido visibilizar, en los últimos años, instalándose en los debates, programas educativos, mediáticos".

"La visibilización arrojó una conciencia colectiva de solidaridad que arranca en el 69, por eso tan importante la fecha, no es una cuestión azarosa que pensemos en ese día. Porque cuando se prende esa chispa da origen al movimiento colectivo que nos trajo hasta acá, ese avance tiene que ver con la mirada de solidaridad, de respeto, de igualdad, de tolerancia que tuvo sus efectos en los marcos normativos, legales. Argentina es un país a la vanguardia, si bien podemos seguir cuestionando, desde hace unos años hay sucesos históricos que tienen que ver con conquista de leyes que nos traen a este punto y hoy, rescatamos ese espíritu que nació en EEUU pero que se extendió a todo el mundo", aseguró el docente.

"Entre lo pendiente, originado en largas charlas, hay estadísticas, números, situaciones hay dos materias que tienen que ver, por un lado con la arista de la salud, el acceso pleno a personas trans. Eso sigue siendo una materia pendiente, no en el sentido que no se den respuestas porque hay políticas públicas provinciales que se implementan, pero la comunidad travesti trans es históricamente castigada y, en el día a día, hay ciertos derechos que no se ven del todo satisfechos. Hablo salud, trabajo, obviamente en un contexto de crisis, no tenemos que perder de vista que los factores que generan la pobreza, están vinculados a una identidad de género u orientación sexual empeora mucho más. En la comunidad, todas las carencias son muy graves porque la expectativa de vida sigue siendo 40 años", reflexionó el entrevistado.

Realidad local

"En San Juan, el año pasado en el contexto de la semana de la diversidad, analizamos lo que pasa en la provincia y vemos su historia, en los últimos años esta perspectiva de la diversidad en puntos focales han marcado una agenda que años atrás, no sucedía. Creo que esto tiene su origen en 2010 con el matrimonio igualitario y el avance de esta lucha desde las reuniones de los referentes en la glorieta de Plaza España. Le falta recorrido pero, leyendo hacia atrás ha cambiado mucho", aseguró el entrevistado.

Celebración

"San Juan es un espacio que en los últimos años abrió el diálogo para que se traten estos temas, en espacios de vital importancia como el del evento de hoy en el Centro Cultural Conte Grand. Este festejo nace de este espíritu del 28 de junio de 1969, y esta propuesta invita a una jornada de reflexión, de análisis nutrido desde la fiesta y el festejo. Desde las 17 a las 22 estaremos con diversos sectores que han participado en la organización. Lo importante del line up es la feria de emprendedores y luego durante la tarde distintos shows artísticos, una oportunidad de visibilidad para los artistas en el escenario del Conte Grand".

Para cerrar, Lautaro Castro resaltó la participación de la sociedad sanjuanina que se acerca a sus propuestas cada 28 de junio: "Familias, niños y niñas festejando la libertad y la posibilidad de ser, sin estigmas mostrando que uno puede vivir en una provincia en paz y sin prejuicios. Esa es la invitación a este evento".

El Dato

Festival del Orgullo

Centro Cultural Conte Grand

de 17 a 22 horas.

Entrada libre y gratuita.