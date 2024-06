"Piel de madera", lo nuevo de Gabriel Dávila Kurbán

Este sábado 29 de junio, Gabriel Dávila Kurbán vuelve a sorprender a sus seguidores con una nueva canción de su disco "Colibrí", una especie de rompecabezas que cada 30 días, se arma y se ensambla de una manera especial. No solo en el relato de sus canciones, sino en el arte de tapa con un dibujo realizado por el tío del músico.

Después de disfrutar de "Camino de ida nomás", "Cabisbá" y "Florecitazul", ahora llegó el turno de "Piel de madera" y sobre el nuevo tema, Gabriel comentó: "Piel de madera es una canción antigua y actual. La letra trata con la sensación de estar en soledad y atrapado entre las mil y un dualidades del mundo, trayendo todo al instante presente", comentó el artista.

"Esta canción me acompaña desde el año 2009, la compuse muy rápidamente y, desde entonces, siempre la he sentido presente y disponible para tocar en vivo. Tuve varios intentos de grabarla pero nunca fueron exitosos, es una canción que siempre toqué con guitarra pero, desde la muerte de mi papá, no me sale tanto tocar la guitarra. Sí quería que esta canción formara parte del disco para él, porque le encantaba y la busqué por el lado del piano. Es una versión nueva de una canción que siempre fue de otra manera y espero que les guste", comentó Gabriel.

Luego Dávila se refirió a la producción de la nueva canción: "Es austera y delicada. Fue grabada usando únicamente un piano vertical asordinado, captando los detalles más ínfimos del sonido, al igual con la voz, para reforzar la sensación de intimidad con uno mismo que la letra propone. Las ilustraciones del video son de Cecilia Breuss bajo la técnica de Stopmotion".

Disponible en todas las plataformas desde las 00 horas de este sábado, el músico aseguró que "Piel de madera" es una canción en la que refugiarse cuando uno se siente en soledad.

Mirá el nuevo video: