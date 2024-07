“Criollita Santiagueña”, el nuevo cover de Belén Ramet

Continuando con la idea de difundir la música y letras de Atahualpa Yupanqui, Belén Ramet presentó el video de "Criollita Santiagueña", la nueva canción grabada en el Auditorio Juan Victoria.

Junto con Pablo Maldonado y Jonatan Vera, la artista exhibió su talento en una presentación única. De paso por Canal 13 San Juan, Ramet comentó: "Me pareció muy importante empezar a poner en valor estas figuras señeras de la cultura argentina, porque hay cosas no conocidas y mi intención fue ayudar a difundir más la obra de Yupanqui, que la hacen pocos, porque requiere un compromiso emocional muy grande y musical, tiene exigencias profundas. Me parecía importante rescatar su figura en este tiempo sobre todo, de una crisis en la argentinidad".

Luego del lanzamiento de "El camino del indio", la cantante junto a los reconocidos músicos presentó este nuevo tema que ya puede disfrutarse en las plataformas digitales.

Ficha Técnica

-Voz: Belén Ramet

-Guitarras: Pablo Maldonado Cantautor y Jonatan Vera.

Formaron parte del equipo técnico para la realización de “Criollita Santiagueña”:

Grabado en vivo en Auditorio Juan Victoria. San Juan, Argentina, Año 2024.

-En dirección de cámaras y edición: Marcelo Lara y Roma Lara Visual Medios.

-Técnica de sonido y grabación: Nahuel Pringles

-Mezcla y Mastering: Rodrigo Collado- Bonsai Estudio.