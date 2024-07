El Coro Nuevos Vientos presenta "Nuestras Voces al Viento"

Este martes, en el segmento cultural de Banda Ancha, Daniel Tejada recibió a dos integrantes del coro Nuevos Vientos, para contar sobre el próximo espectáculo titulado "Nuestras Voces al Viento" de mi tierra mi canto, de mi canto mis sueños.

Beatriz Martínez (coreuta) y Jorge Castro (ayudante de Dirección) visitaron Canal 13 San Juan para contar sobre su nueva presentación en el Cine Teatro Municipal. En esta ocasión, los fondos recaudados serán destinados a un viaje a Carlos Paz que el grupo coral hará en breve.

La entrevista comenzó con la palabra de Castro quien expresó: "El jueves 1 de agosto a las 21 horas, vamos a presentar un espectáculo en el Cine Teatro Municipal, que no será solo de coros, va a estar nutrido de lo vocal, con la participación del coro en dos partes, con cantantes folclóricos, tango y hasta una obra de teatro que nos acompaña en el espectáculo", aseguró el invitado.

Por su parte Martínez comentó: "La parte teatral quedará a cargo de una de las chicas del coro, que estudia teatro y junto con su grupo van a actuar, colaborar con nosotros para recaudar fondos y poder viajar a Córdoba".

"Hemos sido invitados en forma especial, al XXIV Festival de Coros de Adultos Mayores, que se realizará en Carlos Paz. Estuvimos el año pasado y parece que hicimos una buena presentación y nos invitaron nuevamente. Por eso necesitamos reunir fondos para el traslado. Es una forma de colaborar con el bono contribución que también tiene premio. Los ganadores se podrán llevar una estadía en un hotel de Carlos Paz, por tres días y dos noches con fechas a convenir", comentaron los invitados.

Acerca del repertorio, Castro comentó: "El repertorio es ecléctico, con música folclórica, romántica y boleros. También algún tema moderno y negro spiritual, bastante variado para todos los gustos".

Con un nuevo desafío en la vida y con tiempo para acercarse al arte, Beatriz contó su historia: "Me jubilé y quería hacer algo, ya estaba yendo a canto, quería algo más, me invitaron al coro y acá estoy. Disfruto lo que hago y, cuando no puedo venir, extraño mucho, por la calidad humana y disfruto lo que hago".

Sobre el nacimiento del coro Jorge Castro dijo: "Este coro fue dirigido por Tito Medina, por varios años y nosotros luego de la pandemia, como una actividad golpeada, produjo algunos cambios y fuimos nuevamente convocados por Adriana Miranda, la actual directora. Cuando volvimos éramos siete u ocho personas y volvimos en un pesebre. Hoy tenemos entre 35 y 40 personas las que forman el grupo".

"Siempre está abierta la inscripción al coro para los interesados, solo deben comunicarse al teléfono 2644126903. Ensayamos dos veces a la semana en ADICUS, pero ahora estamos por trasladarnos. Como requisitos solo deben tener las ganas de ir y pasarla bien".

El Dato

"Nuestra Voces al Viento"

Coro Nuevas Voces

1 de agosto, 21 horas

Cine Teatro Municipal.

Bono contribución $2500